Cuprins:
Meciurile pe care le va avea Universitatea Craiova în Conference League
Rapid Viena – Universitatea Craiova
Universitatea Craiova – Sparta Praga
Universitatea Craiova – Mainz
AEK Atena – Universitatea Craiova
Universitatea Craiova – Noah
Rakow – Universitatea Craiova
Care este programul sezonului 2025-2026 de Conference League
Etapa 1: 2 octombrie
Etapa 2: 23 octombrie
Etapa 3: 6 noiembrie
Etapa 4: 27 noiembrie
Etapa 5: 11 decembrie
Etapa 6: 18 decembrie
Play-off: 19 și 26 februarie 2026
Optimi: 12 și 19 martie 2026
Sferturi: 9 și 16 aprilie 2026
Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026
Finala: 27 mai 2026 (Leipzig)
Universitatea Craiova a învins-o cu 3-1 (2-1) pe Istanbul Bașakșehir, într-un meci disputat joi, 28 august, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în manșa secundă din play-off-ul Conference League. După 2-1 în jocul tur din Turcia, formația olteană s-a calificat în premieră pe tabloul principal al competiției.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.