Parteneri

Viva.ro

Se întâmpla acum trei ani și nimeni nu se aștepta la așa deznodământ! Imaginile care au intrat în atenția tuturor, abia acum, după divorț. Detaliul care dă absolut totul peste cap

Unica.ro

E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO

Elle.ro

Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele