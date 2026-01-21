Dezvăluind în premieră schema de culori și identitatea vizuală a echipei, locația emblematică a fost transformată într-un spațiu de experiență multibrand, oferind oaspeților ocazia de a-i vedea și a-i auzi pe cei care au contribuit la transpunerea în realitate a acestui proiect.

Mașina de Formula 1 a fost prezentată la Berlin

Alegerea Berlinului, un centru global vibrant al culturii și tehnologiei, a fost intenționată pentru a sublinia intenția echipei de a se conecta cu publicul dincolo de limitele tradiționale ale motorsportului. În completarea lansării oficiale, pentru a împărtăși acest moment istoric cu cât mai mulți fani, Kraftwerk își va deschide porțile pe 21 ianuarie pentru pasionații de F1 care au participat la o tragere la sorți pentru a câștiga bilete de acces.

„Lansarea Audi Revolut F1 Team este un moment important înaintea unui sezon de schimbări care promite a fi uriaș pentru acest sport. Dezvăluirea de astăzi a livery-ului este o reprezentare fizică clară a potrivirii perfecte a mărcii Revolut cu echipa. În urmă cu un deceniu, Revolut era un nou jucător pe piață, care venea cu ambiția de a provoca giganți consacrați în lumea financiară.

În prezent, tocmai ce am depășit 70 de milioane de clienți la nivel global și suntem încântați să pornim în această călătorie alături de echipă și să aducem impulsul nostru la start. Fanii se pot aștepta ca Revolut să vină cu amprenta sa de a face lucrurile diferit și în sport și, din culise, vom contribui extins la operațiunile financiare ale echipei”, a spus Antoine Le Nel, Chief Growth și Marketing Officer la Revolut.

Audi Revolut F1 Team R26 Livery - LaunchIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

„Astăzi marcăm mai mult decât o lansare. Este declarația publică a unei noi ere pentru Audi. Formula 1 este cea mai solicitantă etapă din lumea motorsportului și suntem aici nu doar pentru a concura, ci și pentru a defini viitorul «Vorsprung durch Technik». Acest proiect este un catalizator pentru întreaga companie, un simbol al transformării noastre către o cultură axată pe performanță, eficiență și inovație.

Filozofia noastră este una de angajament absolut, pe termen lung. Știm că succesul în Formula 1 necesită perseverență, iar echipa Audi Revolut F1 nu este aici pentru a inventa cifre, ci pentru că ne propunem să luptăm pentru Campionatul Mondial până în 2030”, a explicat Gernot Dollner, CEO al AUDI AG și președinte al Consiliului de Administrație al Audi Motorsport AG.

În centrul lansării a fost dezvăluirea identității vizuale complete a echipei. Schema de culori definitivă pentru curse a monopostului R26, în sezonul inaugural, este expresia noii filozofii de design a Audi: clară, tehnică, inteligentă și emoțională.

Mașina prezintă un design care exprimă eleganță tehnică prin finisajul său caracteristic din titan, în contrast cu fibra de carbon, care semnifică performanța brută. Aceste elemente sunt punctate de accentele vibrante de culoare Red Lava și de inelele iconice Audi, un simbol rezervat exclusiv proiectului de Formula 1.

Filosofia de design se extinde dincolo de livery-ul mașinii, conturând întreaga prezență a echipei Audi Revolut F1. De la ținute la imaginea paddock-ului, aspectul și culorile elementelor care compun boxele și identitatea vizuală a camioanelor echipei au un design conform cu identitatea vizuală, cu linii structurale curate și în aceeași culoare roșu-lavă (red lava).

Evenimentul a fost, de asemenea, o ocazie pentru a prezenta toți partenerii proiectului Audi Revolut F1 într-un singur loc, iar pentru prima dată a fost văzut acest lucru adus la viață prin intermediul livery-ului complet și al produselor echipei. Revolut a avut, de asemenea, contribuția sa la crearea acestei experiențe inedite pentru pasionații de F1, cu mai multe activări planificate începând cu Melbourne.

Echipa a dezvăluit și gama sa de îmbrăcăminte personalizată pentru curse și echipă, concepută și dezvoltată în colaborare cu partenerul oficial adidas. Echipamentul extinde identitatea vizuală a echipei de la șasiu la echipaj, reflectând aceleași principii de design de claritate și precizie tehnică și asigurând o prezență unitară și remarcabilă atât pe pistă, cât și în afara ei.

Colecția va fi lansată la nivel global pe 19 februarie 2026, odată cu debutul platformei de comerț electronic, care va integra și soluția de checkout Revolut Pay. Produsele cu brandingul echipei vor fi disponibile și prin magazinul online oficial Adidas și prin intermediul unor comercianți selectați din întreaga lume. O serie de lansări de sezon, în ediție limitată, completează gama, aducând îmbrăcămintea motorsport în stilul de zi cu zi.

Mattia Binotto și Jonathan Wheatley sunt coordonatorii echipei

Coordonatorii echipei, Mattia Binotto și Jonathan Wheatley, au subliniat structura unificată care formează coloana vertebrală a proiectului.

„Decizia strategică de a intra în Formula 1 ca o echipă oficială completă este principalul nostru atu. În ultimii ani, am construit nu doar o unitate de putere în Neuburg, ci am pus bazele unei organizări tehnice care ajută la dezvoltarea șasiului nostru în Hinwil și Bicester. Această integrare perfectă ne oferă control total asupra destinului nostru, eliminând compromisurile și permițând un nivel de agilitate și inovație esențial pentru succes.

Aceasta face ca Audi Revolut F1 Team să aibă o viziune unică, prin care controlăm fiecare variabilă, de la blocul motor până la spoilerul frontal. Aceasta este fundația pe care se construiesc campionatele”, a declarat Mattia Binotto, șeful proiectului Audi F1.

„Această mașină este rezultatul concret a mii de ore de muncă asiduă din partea unui grup de oameni extrem de talentați din toate fabricile noastre. Astăzi începem această călătorie cu o mândrie imensă, dar și cu modestie. Aceasta este doar prima zi dintr-o lungă campanie. Misiunea noastră este să transpunem un ADN de campion în fiecare fibră a acestei echipe. O cultură a rezilienței, preciziei și curiozității neobosite, care nu se oprește până la atingerea performanței.

Pentru toți cei de aici, entuziasmul vine din această provocare: să construim o echipă care devine mai puternică cu fiecare tur, fiecare debriefing și fiecare cursă. Vom transforma ambiția noastră pe termen lung în realitatea pistei, zi de zi, decizie cu decizie”, a declarat Jonathan Wheatley, directorul echipei Audi Revolut F1.

Nico Hulkenberg și Gabriel Bortoleto pilotează pentru Audi în sezonul 2026

Acest sentiment a fost împărtășit și de piloții echipei, Nico Hulkenberg și Gabriel Bortoleto, care s-au alăturat conducerii echipei, pe scenă.

„După ce ai fost în paddock-ul de Formula 1 timp de mulți ani, înveți să faci diferența între ambiție și capacitate. Ceea ce simt astăzi aici este o seriozitate profundă, o energie incredibilă care diferențiază această echipă. Suntem o adevărată echipă de lucru, cu o viziune clară, pe termen lung, susținută de resurse imense și expertiză de talie mondială.

Pentru un pilot, propunerea de a fi alături de Audi, chiar la începutul călătoriei sale, este extrem de incitantă. Avem șansa de a construi împreună ceva special și aștept cu nerăbdare să pun această mașină pe pistă la Melbourne”, a spus Nico Hulkenberg.

„A concura pentru cele patru inele, un brand care are o istorie atât de emblematică și victorioasă în motorsport, este, pur și simplu, un vis devenit realitate. Crești auzind despre dominația Audi în Le Mans și în raliuri, iar faptul că am fost ales acum să duc această moștenire în Formula 1 este o onoare incredibilă. Aceasta este oportunitatea vieții mele.

Simt greutatea responsabilității, dar, mai mult decât atât, simt o motivație incredibilă de a învăța, de a performa și de a crește alături de această echipă. Sunt gata să dau tot ce am pentru a ajuta la scrierea acestui capitol minunat pentru echipa Audi Revolut F1”, a încheiat Gabriel Bortoleto.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mascați înarmați l-au scos ținut de gât din aeroportul Otopeni pe Cosmin Costinel Zuleam, al treilea asasin al omului de afaceri Adrian Kreiner, adus în țară din Indonezia
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Șocant ce a ieșit la iveală în cazul lui Alin Mario Berinde, care era dat dispărut de două zile și a fost omorât de doi colegi de școală. Cutremurător ce au găsit anchetatorii în locul unde a fost băiatul găsit. A complicat întreaga anchetă
Viva.ro
Șocant ce a ieșit la iveală în cazul lui Alin Mario Berinde, care era dat dispărut de două zile și a fost omorât de doi colegi de școală. Cutremurător ce au găsit anchetatorii în locul unde a fost băiatul găsit. A complicat întreaga anchetă
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Unica.ro
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
Elle.ro
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
gsp
„Love my girls”. A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
GSP.RO
„Love my girls”. A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
Vitali Klitschko anunță o catastrofă: „600.000 de oameni au părăsit Kievul”. Motivul e tulburător
GSP.RO
Vitali Klitschko anunță o catastrofă: „600.000 de oameni au părăsit Kievul”. Motivul e tulburător
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Mii de români riscă sancțiune penală dacă nu își plătesc amenzile. Societatea civilă avertizează că Guvernul „creează artificial noi infractori”
Știri România 16:53
Mii de români riscă sancțiune penală dacă nu își plătesc amenzile. Societatea civilă avertizează că Guvernul „creează artificial noi infractori”
Acte necesare pentru viză de flotant în 2026
Știri România 16:35
Acte necesare pentru viză de flotant în 2026
Parteneri
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin. Petrecere cu ștaif la Athenee Palace
Adevarul.ro
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin. Petrecere cu ștaif la Athenee Palace
Mirel Rădoi are o nouă ofertă pe masă, după ce a refuzat milioanele arabilor! De ce depinde duelul cu Marius Șumudică. Exclusiv
Fanatik.ro
Mirel Rădoi are o nouă ofertă pe masă, după ce a refuzat milioanele arabilor! De ce depinde duelul cu Marius Șumudică. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
David Beckham, prima reacție după declarațiile șocante făcute de fiul său, Brooklyn. Fostul fotbalist a intervenit în scandalul din familia lui: „Poate fi periculos...” Video
Elle.ro
David Beckham, prima reacție după declarațiile șocante făcute de fiul său, Brooklyn. Fostul fotbalist a intervenit în scandalul din familia lui: „Poate fi periculos...” Video
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Unica.ro
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Vedeta noastră a ajuns de urgență la spital, iar medicii au băgat-o în operație: „Sună sperietor și chiar îți trebuie curaj să semnezi pe proprie răspundere că...”.Prin ce a putut trece
Viva.ro
Vedeta noastră a ajuns de urgență la spital, iar medicii au băgat-o în operație: „Sună sperietor și chiar îți trebuie curaj să semnezi pe proprie răspundere că...”.Prin ce a putut trece

Monden

George Mihăiță vorbește despre „cel mai iubit interlop din România”. Cum reacționează fanii când îl întâlnesc pe stradă
Exclusiv
Stiri Mondene 16:43
George Mihăiță vorbește despre „cel mai iubit interlop din România”. Cum reacționează fanii când îl întâlnesc pe stradă
Horia Brenciu, declarație de dragoste pentru soția lui, de ziua ei de naștere. „Ea e Alice și cu ea mă simt ca în Țara Minunilor”
Stiri Mondene 16:20
Horia Brenciu, declarație de dragoste pentru soția lui, de ziua ei de naștere. „Ea e Alice și cu ea mă simt ca în Țara Minunilor”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
De câți bani are nevoie o familie cu 2 copii pentru un trai decent. Calculul ministrului Muncii
ObservatorNews.ro
De câți bani are nevoie o familie cu 2 copii pentru un trai decent. Calculul ministrului Muncii
Ce finețe, ce femeie tânără și frumoasă! Cine este și cum arată discreta soție a lui Miodrag Belodedici, femeia care nu face un secret din faptul că îl adoră!
Libertateapentrufemei.ro
Ce finețe, ce femeie tânără și frumoasă! Cine este și cum arată discreta soție a lui Miodrag Belodedici, femeia care nu face un secret din faptul că îl adoră!
Parteneri
Gabriela Ruse reușește performanța carierei la Australian Open!
GSP.ro
Gabriela Ruse reușește performanța carierei la Australian Open!
Îi adresează cea mai dureroasă întrebare a momentului lui Cristi Chivu: „DE CE? E o problemă încercuită cu roșu”
GSP.ro
Îi adresează cea mai dureroasă întrebare a momentului lui Cristi Chivu: „DE CE? E o problemă încercuită cu roșu”
Parteneri
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Mediafax.ro
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
StirileKanalD.ro
El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Wowbiz.ro
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Teo Trandafir a dormit în același pat cu Julio Iglesias! Prezentatoarea a dezvăluit totul în platoul „Follow us”. Cum a reacționat Ilinca Vandici
KanalD.ro
Teo Trandafir a dormit în același pat cu Julio Iglesias! Prezentatoarea a dezvăluit totul în platoul „Follow us”. Cum a reacționat Ilinca Vandici

Politic

Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 14:30
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Politică 14:30
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Crima din Cenei, detalii înfiorătoare! Cum a fost ucis băiatul de ceilalți adolescenți și de ce tatăl victimei ar putea lipsi de la înmormântare
Fanatik.ro
Crima din Cenei, detalii înfiorătoare! Cum a fost ucis băiatul de ceilalți adolescenți și de ce tatăl victimei ar putea lipsi de la înmormântare
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința