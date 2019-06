EXCLUSIV / Cum își petrecea vacanța de vară elevul Leonard Doroftei: ”Visam să vizitez țara pe bicicletă, dar timpul mi-l omoram tot la școală”

”A venit vacanța, cu trenul din Franța, hai copii la joc, cărțile pe foc, dacă mai citim, ne îmbolnăvim”, era refrenul favorit al școlarilor de dinainte de Revoluția din 1989, scandat, ieri, într-o suflare, de Leonard Doroftei, 49 de ani.

Fostul campion mondial WBA la box, categoria semiușoară (5 ianuarie 2002 – 24 octombrie 2003) spune că se pregătea ”intens” de vacanță încă din timpul trimestrului III (cum era pe atunci structurat sistemul de învățământ).

Visul său era să viziteze România călare pe bicicletă. ”Tot trimestrul III strângeam informații despre România. Despre drumuri, despre locuri de vizitat, cum ar fi cetăți sau peșteri. Apoi îmi făceam planuri să călătoresc prin țară călare pe bicicletă. Nu eram singur, eram o gașcă de câțiva băieți care ne propuneam an de an să plecăm cu bicicletele prin țară. Pur și simplu, visam să vizitez țara pe bicicletă!”, a mărturisit, pentru Libertatea, Leonard Doroftei.

Din păcate pentru puștiul de atunci din Ploiești, visurile nu se transformau în realitate. ”Eram prea amărâți, nu aveam bani pentru această mult visată călătorie. Mama mă lăsa, dar nu aveam cu ce, așa că, până la urmă, timpul ni-l omoram tot la școală! Mai precis în curtea școlii, unde era locul nostru favorit de joacă”.

Norocul ”Moșului” l-a reprezentat boxul. Așa a ajuns Doroftei să cunoască lumea, ”ocolind” însă România.

”De la 14 ani am început cu boxul, iar la 16 ani mă urcam în avion, ca să merg la competiții. Datorită boxului, am vizitat lumea. Am văzut Sfinxul și piramidele din Egipt, Turnul Eiffel, cascada Niagara, piramida Kukulkan a maiașilor din Mexic sau orașul-muzeu care e Roma.

Din păcate, nici până acum n-am reușit să-mi vizitez țara. Dar nu e timpul trecut, bicicleta mă așteaptă în garaj, gata pentru voiajul copilăriei. Cred că, dacă le caut, găsesc și notițele despre România, pe care le făceam în urmă cu 40 de ani pe caietele de la școală”, a conchis Leonard Doroftei.

