Închis în 2012, patinoarul Mihai Flamaropol din București are cel mai lent ritm de construcție: 35% în 7 ani! Primăria a vrut să rezilieze contactul!

UTI, una dintre firmele care lucrează la construcția patinoarului, a transmis, într-un răspuns pentru Libertatea că “termenul estimat de finalizare a lucrărilor este aprilie 2020”.



Patinoarul a fost închis în 2012, iar în 7 ani e gata doar în proporție de 30%, conform constructorului, peste 35% - potrivit autorităților.

Din cauza diverselor probleme, ridicarea noii arene a început abia în septembrie 2017!

Câștigătorul licitației contractului de 935.947,53 de lei fără TVA (circa 22.000.000 de euro) și Primăria se întrec în explicații. În februarie, PMB a vrut să rezilize contractul cu constructorul, asocierea de firma Astaldi-UTI!

Am rămas la nivelul anilor 1930!

1934. Eduard Pană, fost mare jucător și conducător al Federației, unul dintre cei doi români din Hall of Fame: ”Echipa naţională în care juca şi tatăl meu a fost invitată de finlandezi pentru un amical la Turku, unde tocmai se construise un patinoar. România a pierdut cu 4-1, dar a lasat o impresie frumoasă, iar nordicii au acceptat imediat propunerea antrenorului nostru, canadianul Bill Waters, de a veni la Bucureşti, pentru revanşă. La noi, exista un singur patinoar, Oteteleşeanu, în spatele Palatului Telefoanelor de pe Victoriei. Am învins cu 3-2 atunci. Au trecut 85 de ani, finlandezii au peste 300 de patinoare, noi am rămas cam tot la nivelul anilor aceia...”.