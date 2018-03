Cum și-a cunoscut Florin Mergea soția. Daiana îl însoțește peste tot pe jucătorul de tenis.

Jucătorul de tenis Florin Mergea și-a deschis sufletul într-o discuție cu jurnalistul Ovidiu Blag, care a postat pe blogul său interviul rezultat.

La vârsta de 33 de ani, sportivul născut la Tîrgu-Jiu a alunecat pe locul 77 mondial la dublu, dar reneaștearea poate fi chiar după colț. În cazul lui, n-ar fi o surpriză.

Florin are și reclamații la adresa tenisului, pe care-l practică la nivel de profesionist din 2003: ”Să spunem că mi-a luat copilăria, desi nu se poate judeca în termeni atît de clari. Dar nici nu aveam ce am acum fără tenis”.

Cum a fost întâlnirea cu iubirea vieții lui, Daiana? ”Toată lumea îmi spunea că o să îl vedem pe campionul de juniori de la Wimbledon, mă și așteptam să dau de un tip plin de sine, încrezut. În schimb, nu a fost deloc așa. Ba, mai mult, s-a oferit să mă conducă și acasă, ceea ce nu era un lucru foarte obișnuit, mai ales pentru Tîrgu-Jiu. Apoi, lucrurile s-au îndreptat spre ceea ce știi, ne-am căsătorit mai târziu și împreună am luat cele mai bune decizii pentru noi. Eu am fost cea care i-a spus: “Lasă-te”, atunci când el nu se mai putea vedea jucând tenis și tot eu am fost cea care a lăsat totul și a spus un «Da» cu toată gura, atunci când a venit vorba despre revenirea în teren a lui Florin”. El o aprobă. ”Am avut un vis. Am visat că o duc pe Daiana la Wimbledon. Wimbledon, un simbol care mi-a urmărit și marcat cariera, dacă este să analizăm întrucîtva. Și i-am spus asta…”, a comentat vicecampion olimpic de la Rio de Janeiro 2016.

Daiana Mergea îl tachinează: ”Eu am o vorbă: de când l-am cunoscut pe Florin nu a fost o zi în care să îmi spună că nu-l doare nimic. Pînă și mama mea, cînd vorbim la telefon, mă întreabă: Azi ce îl doare pe Florin?”. Cel mai înalt loc, 7, în 13.07.2015. Raportul victorii-înfrângeri este pozitiv: 148-115.

”Avem casa noastră”

Florin Mergea și-a împlinit visul: ”Banii nu sunt un scop, asta e clar, dar în același timp suntem conștienți că rezulatele mari aduc bani. Așa, de exemplu, am reușit să ne mai realizăm un vis, cel al propriei noastre case. Și iată că în doi ani de tenis bun am reușit să ne realizăm această dorință, avem casa noastră. Oricum, nu ne dorim mai multe case, mai multe mașini, pentru că realizăm că nu putem trăi deodată în mai multe case și nu putem conduce deodată mai multe mașini”. ATP publică suma exactă strânsă din premii de Mergea: 1.651.348$. În 2018, felia de tort a fost mică: 17.017$.

În loc de concluzie, Florin și-a făcut o scurtă descriere: ”Mi-am păstrat coloana vertebrală dreaptă, am spus lucrurilor pe nume, poate de aceea am fost catalogat cîteodată drept dificil. Dar știu că nu am nici o datorie, de nici un fel, la nimeni, așa că pot să îmi permit luxul de a spune ce gândesc exact în momentele în care le și gândesc.

Am satisfacția ca noi doi, doar noi doi, cu calculele noastre și cu programul nostru, am ajuns în primii 10 din lume. Și mai știu că fără provocări eu nu funcționez, întotdeauna am vrut mult și asta nu o să mi-o ia nimeni”.

