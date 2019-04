Cursa între Los Angeles și Las Vegas, terminată în timp record! Maratonistul Alexandru Corneschi a reprezentat România

Campionul național de maraton Alexandru Corneschi a participat la competiția The Speed Project, în echipa globală Adidas Runners, și, deși el și colegii lui s-au clasat pe locul al doilea, au îndeplinit scopul competiției, acela de a îmbunătăți recordul precedent, care era de 35 ore 49 de minute. În concurs s-au înscris 42 de echipe, iar cei care au scos cel mai bun timp anul acesta au ajuns la finnish în 31 de ore și 15 minute.

„Sportul mi-a dat ocazia să leg prietenii cu sute de persoane. Am reușit ceva senzațional, am alergat de la Los Angeles până în Las Vegas alături de cinci alergători și o întreagă echipă în spate. Ați fost minunați! Am început această aventură ca o echipă și am terminat ca o familie. Nu am febră musculară, poarte doar un pic la brațe. Simt o durere în zona genunchilor. Mă doare spatele. Dar și umerii de la statul pe bicicletă. Am alergat 120 de kilometri, iar alți 200 i-am făcut pe bicicletă”, a declarat Alex imediat după finalul cursei.

Acesta are 26 de ani și aleargă în fiecare zi indiferent de vremea de afară și asta pentru că sportul reprezintă totul pentru el. Alex a participat la această cursă cu gândul la Jocurile Olimpice de la Tokio, de anul viitor, unde-și dorește să reprezinte România.

„O zi în care nu alerg este o zi pierdută!”

„Îmi doresc să ajung la Tokio! Asta ar însemna să îndeplinesc baremul pentru proba de maraton. O să fie mult mai greu decât la Rio, sunt sigur, dar nu-mi rămâne decât să muncesc din greu și să fac o cursă bună pentru îndeplinirea baremului. La Rio în 2016, baremul a fost de două ore și 19 minute! Eu am început atletismul cu pantofi cumpărați de la second-hand, pe care îi duceam periodic la cizmar pentru a fi peticiți. În 2011 am alergat maratonul de la București cu pantofii peticiți de cizmar!”, a mai dezvăluit Alex, pentru Libertatea.

Înainte să plece în cursă, Alex a vorbit în exclusivitate pentru cititorii Libertatea, dezvăluind ce reprezintă sportul pentru el și cât de des aleargă. „Sportul e un stil de viață! Sportul m-a construit și m-a ținut departe de tot ce poate fi nociv sau negativ. O zi în care nu alerg este o zi pierdută! Am legat prietenii și am vizitat sute de locuri datorită sportului. Alerg în fiecare zi, dar ideal ar fi de două ori pe zi, însă nu reușesc mereu acest lucru. Recomand minimum o alergare pe zi. Eu am perioade de cantonament unde ajung să alerg aproximativ 800 km pe lună! În fiecare seară de joi vă găsiți în Parcul Herăstrău”.

Citește și:

VIDEO/ Talismanul lui Helmuth Duckadam. Fostul portar, care azi împlinește 60 de ani, păstrează de jumătate de secol păpușa primită de la bunica

Citește mai multe despre maraton pe Libertatea.