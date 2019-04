VIDEO/ Talismanul lui Helmuth Duckadam. Fostul portar, care azi împlinește 60 de ani, păstrează de jumătate de secol păpușa primită de la bunica

Astăzi, când eroul de la Sevilla împlinește astăzi 60 de ani, sunt reînviate poveștile legate de finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, câștigată la penalty-uri în fața Barcelonei, dar în livingul vilei lui Duckadam din Domnești se află un mic obiect mai de preț decât amintirile și imaginile de pe ”Sanchez Pizjuan”. La umbra unei statuete care-l prezintă pe Helmuth în celebra postură alergând cu mingea în brațe după al patrulea penalty apărat în Spania stă o păpușă cu o rochiță albă, conservată într-un cub de plastic.

”Mi-a adus-o bunica din Canada”

”E obiectul cel mai de suflet din această casă”, mărturisește Duckadam. Și relatează apoi istoria emoționantă a păpușii: ”Am primit-o de la bunica mea, Elisabeth. O femeie pâinea lui Dumnezeu! Ea m-a crescut la Semlac. Mi-am dorit-o când aveam 7 ani. Deși băieților le plac de obicei mașinuțele, eu adoram păpușile. În 1966, a plecat la fiul ei în Canada, iar înainte de drum ne-a strâns pe toți nepoții și ne-a întrebat ce ne-am dori fiecare. Eu am spus că vreau o păpușă și mi-a îndeplinit dorința. Am păstrat-o cu sfințenie în familie de 53 de ani! Mai întâi a avut grijă bunica de ea, apoi mama, iar eu am luat-o în București în urmă cu 9 ani, când m-am stabilit aici”.

”Avea mereu o vorbă bună pentru mine”

Vocea îi tremură la amintirea bunicii: ”Nici azi nu știu cum se descurca, săraca! Avea o pensie de 105 lei, dar mie îmi dădea zilnic 20 de lei, cât costa trenul până la Arad și înapoi. Era superdescurcăreață, amabilă și prietenă cu toată lumea. Niciodată nu m-a certat și avea o vorbă bună pentru mine în orice moment. Am stat cu bunica de pe la 16 ani, pentru că părinții s-au despărțit. Mama a plecat în Oltenia, la Maglavit. Făceam naveta la școală în fiecare zi, plecam cu trenul la ora 5 dimineața. Vrei doi kilometri aveam până la gară”, își amintește fostul portar.

Nepotul e portar la Arad!

Duckadam are trei copii și patru nepoți din cele două căsătorii, cu Ildiko și, în prezent, cu Alexandra. Fata cea mare, Brigitte, locuiește cu mama sa în SUA, e asistentă medicală și, în noiembrie 2018, i-a dăruit lui Helmuth un nepot. Fiul, Robert, e stabilit în Arad, are trei copii, iar unul dintre puști, Glad, 14 ani, o ia pe urmele bunicului: e portar la o școală privată de fotbal din orașul de pe Mureș. Fata cea mică, Julianne, din mariajul cu Alexandra, are 10 ani și face scrimă.

Cu Glad portar, Duckadam își amintește de începuturile lui în fotbal: ”Mi-a plăcut dintotdeauna să fiu portar. Adoram să plonjez pe nisip sau pe un teren mai moale. Poate asta a venit și de la faptul că tata a jucat și el pe același post, la un nivel mai mic, iar când eram copil îmi trăgea deseori la poartă. La școală stăteam în poartă și la fotbal, și la handbal. Aveam orgoliul să apăr penalty-urile și loviturile de la 7 metri. Mă gândeam că o să fiu erou pe la Constructorul Arad în Divizia C sau prin Cupa României. Dar am ajuns s-o fac în finala Cupei Campionilor. Mi-am depășit visul!”

