Tamaș a fost și ironic cu presa după calficarea în play-off: ”La pauză ne-am spus că nu mai avem nimic de pierdut. Că trebuie să ieșim și să dăm două sau chiar trei goluri. Prima repriză am tratat-o cum s-a văzut. Cred că ne-a bătut soarele în ochi și de aceea am jucat prost. Nu eram obișnuiți cu ora 16:30. Am tratat meciul ușor, Sepsi ne-a surprins și ne-a dat două goluri. Budescu? Nicio echipă nu stă într-un jucător. În celelalte meciuri de până acum am avut ghinion, Târgoviște ne-a dat două goluri, Hermannstadt ne-a egalat pe final”.

Giurgiuvenii au tremurat serios până au scos remiza izbăvitoarea

Ce a făcut Real Madrid? Şi echipele mari mai pierd! Ăsta e fotbalul, de asta e frumos. În play-off nu vrem să pierdem şi, dacă nu vom pierde, ne vom bate la titlu, de ce nu? Gabi Tamaș:

