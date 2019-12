De Ciprian Iana,

Partida dintre tricolore și naționala maghiară a fost urmărită cu sufletul la gură și de Dan Petrescu, 51 de ani, antrenorul campioanei CFR Cluj.

Acesta a dezvăluit, într-o conferință de presă, că emoțiile au fost atât de mari încât îi venea să plângă de bucurie, la finalul partidei de handbal.

”A fost o sărbătoare în vestiar, s-a ţipat, s-a urlat, parcă luase campionatul CFR Cluj, aşa bucurie era. Îmi venea să plâng la final. O lacrimă am avut-o pentru că România e România şi vrei să câştige. În plus, numai dezamăgiri am avut în ultimul timp, nu numai la handbal, cam în orice”, a spus Dan Petrescu.

”Bursucul” a continuat: ”Cristina Neagu parcă ar fi Hagi al fotbalului, a dat iar multe goluri. Și când ne-a durut mai tare, în ultima secundă, să baţi 7 metri şi să dai în felul ăla la poartă”.

Fire superstițioasă, Dan Petrescu l-a dat afară din vestiar pe Cristian Panin, managerul sportiv de la CFR Cluj, pe motiv că ar aduce ghinion echipei de handbal!

”Eram cu Panin la mine în vestiar şi i-am zis că de când mă uit la handbal nu am câştigat nici un meci. Şi nu ştiu ce să fac, să închid televizorul, să-l deschid. Până la urmă i-am zis Panin: ”Ieşi afară, că vreau să rămân singur”. L-am dat afară. I-am zis vino la final, poate câştigăm. Şi la final a intrat fericit, să spargă uşa”.

