Dan Petrescu acuză FCSB de alianțe dubioase: ”Astra joacă numai cu CFR, atât!”

Dan Petrescu a trecut repede peste eliminarea din Cupă și a început să-și pregătească asaltul final pentru câștigarea campionatului. ”Bursucul” crede că lupta cu FCSB, aflată la 5 puncte în urma celor de la CFR Cluj, cu patru etape rămase din play-off, se va da pe mai multe fronturi. ”De când m-am întors în România, n-am primit niciun penalty! La meciul tur cu Astra am avut două, în retur am mai avut două, pe lângă cel ratat de Deac. La Sfântu Gheorghe am avut vreo două. Am vrut să tac, dar se pare că dacă taci ești prost, la noi în România. Nici nu cred că voi primi penalty în acest sezon. Toată lumea spune că primesc penalty că pun presiune, dar cum am tăcut cum nu am primit”, a spus Petrescu, poreclit de Gigi Becali ”Dan Penalty”.

Antrenorul liderului crede că Astra nu se va omorî prea mult cu firea în meciul cu FCSB, iar rivala CFR-ului se va impune fără probleme, la fel ca în tur, când a câștigat 2-0, la Giurgiu. ” Pentru noi, meciul cu Viitorul, este o finală! Pentru că, dacă vom pierde, atunci, dintr-o dată, FCSB va deveni favorită. Spun asta, pentru că ei întâlnesc Astra, și… Astra joacă numai cu CFR, atât! Cu altele nu prea joacă. Și sunt convins că la meciul următor va fi la fel. După ce se califică în finala Cupei, e normal să fie în vacanță la meciul următor, nu? ”.

Clasament play-off: 1. CFR Cluj 41p, 2. FCSB 36p, 3. U Craiova 33p, 4. Viitorul 30p, 5. Astra Giurgiu 24p, 6. Sepsi 20p

Programul ultimelor patru etape

Etapa a 7-a

FCSB – Astra

U Craiova – Sepsi

CFR Cluj – Viitorul

Etapa a 8-a

Viitorul – Sepsi

U Craiova – FCSB

Astra – CFR Cluj

Etapa a 9-a

CFR Cluj – U Craiova

Viitorul – Astra

Sepsi – FCSB

Etapa a 10-a

FCSB – CFR Cluj

U Craiova – Viitorul

Astra – Sepsi

