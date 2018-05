Rapidiștii au declarat că se tem de juristul de la CSA Steaua. „Justițiarul e puternic!”, a spus Pancu. „Să ne dea în judecată pe noi că suntem mai buni și îi batem”, a completat Ionuț Voicu.

”Noi suntem datori să terminăm sportiv pe locul 1 şi după aia, tribunalul sau cine decide… noi trebuie să terminăm pe primul loc. Noi nu avem nicio problemă, jucăm pe Academia Rapid.

Daniel Pancu șochează: ”Să promoveze campioana din Giurgiu! Noi să ne vedem și la anul în Liga 4!”

Ei ar trebui să ştie clar că, dacă noi nu vom avea dreptul să jucăm în play-off, Giurgiu va câştiga prin neprezentare şi la anul ne vom întâlni iarăşi în Liga a 4-a.

Suntem echipa favorită clară, nici nu se pune problema, dar în fotbal – ca şi în viaţă – se pot întâmpla multe. Sper să fim echipa care merge la baraj, deoarece am fost echipa mai bună şi merităm asta”, a declarat Daniel Pancu pentru Telekom Sport.

”Meciul de baraj va fi ultimul meu meci. Mai am şi alte lucruri de făcut în viaţă. Plus că nu mai avea niciun farmec să joc la Rapid pe un alt stadion. Am muncit cu deosebită plăcere la Rapid, dar mai am şi alte lucruri de făcut”, a mai spus Pancu.

Florin Talpan a fost azi în Giulești pentru o baie de mulțime prin fața Peluzei Sud Steaua. Rapidiștii au râs de el.

”L-am văzut și noi pe domnul jurist, Justițiarul! Chiar am glumit cu băieții și le-am spus: ’băi, băieți, aveți grijă să nu vorbiți urât când trece domnul Talpan pe lângă noi. Acum, dincolo de glume, pe noi ne interesează aspectul sportiv.

Noi, cei de la Rapid, am mai trecut prin astfel de momente, legate de comisii, tribunale, dar aceste aspecte ne interesează foarte, foarte puțin. Noi ne dorim doar ca la finalul play-off-ului să terminăm pe primul loc pe teren”, a spus Pancu, la Digi Sport.

”Emoții…, nu mai știm ce să zicem, Și nea Gigi n-a avut emoții și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu, Justițiarul e puternic.”.

