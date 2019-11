De Andreea Radu,

Momentul în care Darren Cahill i-a adresat cuvinte dure Simonei Halep a avut loc la 3-2 în setul decisiv, atunci când jucătoarea noastră venea după trei game-uri pierdute consecutiv.

„Trebuie să intri în meci. Concentrează-te pe teren. Nu ai avut niciun motiv să pierzi cum ai făcut-o aici. Pierzi energie, pierzi adâncime în lovituri. Ai vreo şansă să te regăseşti în acest set? Uită de scor! Cum o să închei acest meci? Poţi să-l termini cu energie şi cu plină concentrare sau poţi”, i-a mai spus Cahill Simonei, potrivit gsp.ro.

For anyone that missed it. Here is Darren Cahill calling Simona Halep a disgrace. (Via Paul Grogan) pic.twitter.com/l7RwNBFM3x