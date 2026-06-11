Un incident de securitate a atras atenția înainte de startul Cupei Mondiale. Datele din pașapoartele jucătorilor naționalei Argentinei, inclusiv ale lui Lionel Messi, au fost publicate din greșeală într-un document oficial distribuit înaintea unui meci amical cu Islanda.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Naționala Argentinei a fost implicată într-un incident de securitate neobișnuit înaintea Cupei Mondiale, după ce informații sensibile din pașapoartele jucătorilor au fost publicate accidental.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, documentul oficial cu echipa de start și rezervele pentru meciul amical cu Islanda a inclus și numerele de pașaport ale fotbaliștilor. În mod normal, aceste date sunt eliminate sau blurate înainte ca documentele să fie distribuite reprezentanților mass-media.

De această dată însă, informațiile au rămas vizibile și au fost preluate ulterior de mai multe publicații locale.

Lionel Messi și colegii săi, afectați de eroare

Printre jucătorii ale căror date au fost expuse se numără Lionel Messi, Lisandro Martínez și Enzo Fernández, potrivit independent.co.uk.

Scurgerea de informații a vizat întregul lot înscris pentru partida disputată în fața a aproximativ 88.000 de spectatori pe stadionul Jordan-Hare Stadium. În schimb, reprezentativa Islandei nu a inclus numerele de pașaport în documentele oficiale transmise înaintea meciului, evitând astfel o situație similară.

Meciul s-a încheiat cu victoria Argentinei

În ciuda incidentului, Argentina și-a continuat pregătirile pentru Cupa Mondială și a obținut o victorie cu 3-0 în fața Islandei. Lionel Messi a intrat pe teren în minutul 70 și a avut un impact imediat asupra jocului. Starul argentinian a obținut și a transformat un penalty la scurt timp după intrarea sa pe teren.

De asemenea, Messi a contribuit și la cel de-al treilea gol al echipei, după o pasă către Rodrigo de Paul, care a oferit assistul pentru reușita lui Thiago Almada. Primul gol al partidei a fost marcat de Valentin Barco.

Messi a revenit după o accidentare

Cu puțin peste două săptămâni înaintea startului turneului, Lionel Messi a suferit o accidentare la nivelul tendonului femural în timpul unui meci disputat pentru Inter Miami CF.

Recuperarea a decurs conform planului, iar fotbalistul în vârstă de 38 de ani a declarat că se simte pregătit pentru competiția mondială.

„Sunt fericit, mă bucur de fiecare moment și sunt entuziasmat, ca întotdeauna. M-am simțit foarte bine; îmi doream să revin pe teren și să scap de temerile care rămân după o accidentare, pentru a putea juca liber. Mai avem o săptămână la dispoziție pentru a aduce pe toată lumea la cel mai bun nivel și pentru a fi pregătiți pentru primul meci”.

Argentina, printre favoritele la câștigarea trofeului

Argentina, campioana mondială en titre, este considerată una dintre favoritele competiției și speră să își apere trofeul cucerit în 2022. Deși turneul începe pe 11 iunie, naționala pregătită de Lionel Scaloni va debuta în competiție pe 17 iunie, într-un meci împotriva Algeriei, din Grupa J.

Până atunci, incidentul privind divulgarea datelor din pașapoartele jucătorilor rămâne unul dintre cele mai comentate momente din culisele pregătirilor pentru Cupa Mondială.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE