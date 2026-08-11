Între 42 și 50 de milioane de anvelope au fost stivuite în deșert, formând o pată neagră întinsă pe mai mulți kilometri pătrați. Contrastul cu nisipul a fost atât de izbitor, încât imaginile satelitare au arătat clar magnitudinea depozitului, fără a fi necesar vreun zoom. Deși inițial problema părea să fie una locală, dimensiunile uriașe au atras atenția globală.

Între 2012 și 2020, depozitul a fost locul mai multor incendii majore, relatează Reuters. Coloane masive de fum negru și substanțe toxice provenite din arderea cauciucului au poluat aerul, solul și apa din apropiere. Potrivit experților, anvelopele sunt dificil de aprins, dar odată ce ard, focul poate dura zile sau săptămâni, fiind aproape imposibil de controlat.

În 2021, după un incendiu devastator, autoritățile din Kuweit au recunoscut că problema nu mai putea fi ignorată. Într-o acțiune logistică, milioane de anvelope au fost transportate la fabrici de reciclare, unde au fost mărunțite pentru a produce pavimente de cauciuc sau au fost supuse proceselor de piroliză pentru transformare în combustibili.

La scurt timp după eliminarea „cimitirului” de cauciuc, guvernul a anunțat un proiect ambițios: construirea a 25.000 de locuințe pe terenul recuperat. Deși imaginile satelitare au confirmat dispariția cimitirului, dezvoltarea urbanistică promisă nu s-a materializat. Zona rămâne încă nefolosită, conform Xataka.

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