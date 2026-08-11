În ciuda performanței excelente din semifinale, înotătorul legitimai la CS Dinamo rămâne extrem de concentrat pe obiectivul principal: marea finală de miercuri.

„A fost bine, a fost bine. A decurs cum trebuie. Totuși, la ce îmi stă mintea acum e pe refacere, mâncare, odihnă și pregătire pentru finala de mâine. Chiar dacă mă bucur de timpul pe care l-am făcut, sunt încă ancorat în ce trebuie să fac mâine”, a declarat David Popovici imediat după ieșirea din bazin.

Avantajul tactic al culoarului 4

Datorită celui mai bun timp obținut în semifinale, sportivul român va lua startul în ultimul act al probei de pe culoarul 4, poziția rezervată marilor favoriți ai cursei.

David Popovici a explicat în detaliu ce înseamnă din punct de vedere tehnic și tactic plasarea pe linia centrală a bazinului.

Potrivit sportivului, culoarul 4 îți oferă un statut teoretic de lider, dar și un beneficiu fizic real în ceea ce privește dinamica apei. Spre deosebire de culoarele de margine, unde valurile create de ceilalți concurenți vin masiv dintr-o singură direcție, pe centru turbulențele apei se distribuie simetric, oferind un echilibru mai bun în timpul înotului.

„Cel de pe culoarul 4 se presupune că ar dicta proba. E favoritul pe hârtie, e cel care până în momentul de față a demonstrat că poate fi cel mai rapid, dar nu înseamnă neapărat că va câștiga cursa. Ai și un mic avantaj din punct de vedere al valurilor pe care nu le primești din plin, având în vedere că vin egal și din stânga, și din dreapta. Dacă erai pe margine, veneau toate dintr-o parte”, a precizat David Popovici la TVR.

Ascendentul moral și lupta psihologică din concurs

Dominarea clară a seriilor de calificare și a semifinalelor îi oferă lui David Popovici un plus de încredere înainte de bătălia pentru medalii.

Înotătorul a recunoscut că îi place să dicteze ritmul încă de la primele lungimi de bazin pentru a le transmite un semnal clar competitorilor săi.

Cu toate acestea, românul își păstrează abordarea realistă și refuză să își subestimeze rivalii, fiind conștient că într-o finală europeană orice surpriză este posibilă.

„Clar că ajută. De când eram mic mi-a plăcut să dictez cumva, să domin proba încă de la început ca să arăt că locul 1 îmi este rezervat. Bineînțeles, mă pot înșela. Poate în concursul ăsta poate apărea cineva de nicăieri și mă va întrece. Însă este important să nu las garda jos, să fiu conștient că doar pentru că m-am calificat primul în continuare am adversari foarte puternici, dornici să mă bată. Totuși vreau să profit de avantajul ăsta mic”, a subliniat David Popovici.

Mesaj ferm despre recordul mondial

Întrebat despre posibilitatea de a doborî din nou recordul mondial la 100 metri liber, David Popovici a spus că depășirea celei mai bune performanțe din istoria probei rămâne doar o chestiune de timp și de conjunctură favorabilă.

Fără să pună presiune inutilă pe cursa de mâine, Popovici a lăsat să se înțeleagă că munca sa din antrenamente indică clar că poate coborî din nou sub baremurile stabilite până în prezent.

„Nu știu dacă mâine sau zilele astea, dar și eu sunt convins că-l pot bate. Pentru mine mai mult e vorba despre un «când» decât de un «dacă»”, a concluzionat David Popovici.

Marea finală a probei de 100 metri liber de la Campionatele Europene din Paris este programată miercuri, de la ora 19.52, când românul va ataca o nouă medalie de aur.

David Popovici s-a calificat, marți, 11 august, în finala probei de 100 metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris, după ce, în a doua semifinală, a înregistrat timpul de 46,72, record al competiției.

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