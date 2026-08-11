Motivul acestei decizii neobișnuite este protejarea „mormântului” lui Dobby, celebrul elf de casă din saga Harry Potter.

Locul memorial improvizat de admiratori pe plaja Freshwater West din Pembrokeshire, Țara Galilor, este chiar spațiul în care a fost filmată scena dramatică a morții personajului în filmul Harry Potter și Talismanele Morții.

Sute de apeluri de protest după un interviu la BBC

Traseul inițial al proiectului Greenlink Interconnector – un cablu de 200 de kilometri proiectat să conecteze Rețeaua Națională de Electricitate din Marea Britanie cu cea a Irlandei, în comitatul Wexford – presupunea trecerea rețelei în subteran exact prin secțiunea de plajă devenită loc de pelerinaj pentru fani.

Planul a ieșit la iveală în momentul în care directorul de proiect, Simon Ludlam, a oferit un interviu televiziunii britanice BBC și a indicat pe hartă zona exactă pe unde urma să treacă infrastructura energetică. Reacția comunității globale de fani a fost instantanee și extrem de vehementă.

„Am filmat, am terminat, m-am întors la Londra și emisiunea a fost difuzată câteva săptămâni mai târziu. Am primit sute de apeluri, de fapt, sute de apeluri de la oameni revoltați”, a mărturisit Simon Ludlam în cadrul podcastului Energy Revolution.

Cine este Dobby?

Nivelul de atașament al publicului față de personajul fictiv l-a prins pe nepregătite pe șeful proiectului gigant.

Acesta a recunoscut că inițial nu a înțeles de ce biroul său este asaltat de mesaje telefonice și a crezut că totul este o glumă sau o neînțelegere bizare.

Ludlam a povestit momentul în care un coleg din echipa tehnică i-a explicat gravitatea situației, arătându-i că traseul cablului trece la câțiva metri de pietrele omagiale lăsate de turiști.

Uimit, managerul a întrebat cine este Dobby, subliniind că este vorba despre un personaj inventat dintr-o carte de ficțiune. Răspunsul colegului său a fost tranșant: pentru fani, problema este una extrem de serioasă.

În fața riscului de a declanșa un boicot de imagine și un scandal de proporții, conducerea companiei a angajat o echipă specializată de planificători urbanistici și de mediu pentru a redesena traseul rețelei de înaltă tensiune și a evita perimetrul „memorialului”.

Epoca Bronzului versus elful din poveste

Traseul a fost în cele din urmă modificat, iar proiectul strategic merge mai departe fără a atinge locul drag pasionaților de literatură fantastică. Totuși, directorul de proiect nu a ratat ocazia de a evidenția o ironie legată de procedurile de mediu și arheologie.

În timp ce echipa tehnică a fost obligată să ocolească spațiul fictiv al elfului Dobby, cablul a trecut la o distanță extrem de mică de vestigii istorice autentice.

Este vorba despre un sit arheologic din Epoca Bronzului, unde au fost descoperite urne funerare ce conțineau rămășițe umane vechi de mii de ani.

În ciuda apelurilor repetate ale organizației de protecție a naturii National Trust, care administrează plaja Freshwater West și care a cerut în numeroase rânduri fanilor să nu mai lase pietre inscripționate și șosete pe plajă din cauza impactului ecologic asupra faunei locale, mormântul improvizat rămâne un punct turistic de neatins – atât de puternic încât a reușit să devieze investiții de jumătate de miliard de euro.

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