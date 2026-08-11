Declarațiile care nu trebuiau făcute

Jurnalistul a criticat, marți seară, la B1 TV declarațiile făcute de cei doi miniștri după scufundarea barjelor în Dunăre, susținând că au fost girate și de premierul interimar Ilie Bolojan.

„Și-au asumat aceste declarații pe care nu trebuia să le facă în niciun moment”, a precizat CTP.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, a precizat pe 9 august, pe Facebook, că „8cm (au fost) câștigați la Cernavodă” și că acest lucru este echivalentul cu „cel puțin alte 9 zile pentru Unitatea 2” de la Cernavodă. În schimb, Diana Buzoianu, a precizat, în aceeași zi, că „asta înseamnă știință, asta înseamnă calcule făcute cu profesionism”.

În cele din urmă s-a adeverit că operațiunea cu barjele doar a amânat inevitabilul, fără să poată preveni oprirea. Ministerul Energiei a anunțat marți, 11 august, că Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a demarat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2, din cauza debitului scăzut al Dunării, care afectează nivelul apei în zona de aspirație a pompelor de răcire.

Reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit joi, 13 august, la ora 7:00, după cum a anunțat Romeo Urjan, directorul centralei.

„Al dracului dâmb!”

Ulterior, Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, a explicat, pe 10 august, eşecul operațiunii de la Cernavodă prin faptul că „s-a creat un obstacol, un dâmb care a reorientat debitul de apă”.

Despre aceste declarații făcute de ministra Mediului, CTP a susținut: „Vine și ne spune acum ca o «zambilă» că s-a format un dâmb. S-au acumulat pietre, mâl și s-a format un dâmb care nu a permis să se ducă apa acolo. Al dracului Dâmb!”.

„Cum să nu draghezi brațul ăla al Dunării atâția ani?”

Gazetarul a întrebat ce au făcut șefii de la Energie, Mediu, Apele Române și toate celelalte instituții cu atribuții în domeniu în toți acești ani pentru a nu se ajunge în această situație. El se întreabă retoric de ce autoritățile statului nu au dragat brațul Bala al Dunării până acum.

„În această seară, după cum vedem, rod al conștiinței naționale, avem cel mai ridicat nivel de consum de electricitate în orele serii. Mda… Întrebarea care-mi vine în cap în astfel de condiții este: cum e posibil atâția ani, lucruri atât de simple, până la oligofrenie… Cum adică să nu draghezi brațul ăla al Dunării atâția ani? Cum să nu-ți faci scenariul extrem de plauzibil și care s-a mai produs în România, nu la nivelul ăsta, dar a mai fost, al scăderii nivelului Dunării? Și primejduirea centralei de la Cernavodă? Cu ce te ocupi? Asta faci! Dacă chiar vrei să guvernezi și te interesează să faci ceva pentru țara asta, nu să dai din gură. De ce nu s-au făcut aceste lucrări de dragare, având în minte posibilitatea asta, care nu e o surpriză ce s-a întâmplat acum”, a mai afirmat gazetarul.

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