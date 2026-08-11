„În momentul de faţă, unitatea 2 de la Cernavodă funcţionează în condiţii normale de funcţionare, fără probleme, iar oprirea nu este legată de probleme de securitate nucleară sau urgenţe, pur şi simplu cantitatea de apă de răcire necesară nu mai este suficientă pentru a asigura producţia de energie electrică pe care o livrăm în mod normal în sistem”, a afirmat Romeo Urjan și la Digi 24.

Romeo Urjan, Foto: nuclearelectrica.ro

Cum vrea România să acopere deficitul de energie

Urjan a explicat că România are măsuri clare pentru astfel de situații, inclusiv importul de energie sau înlocuirea producției prin alți furnizori. „Colegii noștri din Transelectrica și Dispecerul Energetic Național au măsuri prevăzute – înlocuirea energiei produse prin alt producător sau cu un import de energie electrică din altă parte”, a declarat acesta pentru B1 TV.

Importăm energie electrică din Europa și Ucraina

Directorul Centralei de la Cernavodă a subliniat că țara noastră beneficiază de interconectări complexe cu țări din sudul și vestul Europei, ceea ce permite importuri din diverse surse. „Inclusiv, ați văzut la știri, chiar și din Ucraina. Procedurile există în acest sens și sunt gestionate de colegii mei din Transelectrica și Dispecerul Energetic Național”, a explicat Urjan.

Întrebat dacă este posibil să importăm energie din Franța sau Germania, acesta a precizat: „Energia din Franța sau Germania trebuie să tranziteze liniile electrice și prin interconecțiunile pe care le avem cu restul Europei, da, este posibil să ajungă și în România. România este parte a acestei circulații, putem lua energie prin import, prin diverse surse.”

Operațiunile de pe Dunăre au amânat oprirea, dar nu au putut amâna inevitabilul. Când vor fi repornite reactoarele?

Urjan a evidențiat că intervențiile recente pe Dunăre au permis funcționarea suplimentară a Reactorului 2 timp de șapte zile. „Avem date și calcule foarte precise care ne arată că dacă nu se întâmplau acele operațiuni, noi eram opriți acum cinci zile”, a declarat el. Printre măsurile luate se numără dragarea Dunării, explozia unei stânci și scufundarea unor barje, toate contribuind la creșterea nivelului apei necesar funcționării centralei.

Cu privire la durata opririi Reactorului 2, Romeo Urjan a explicat: „Prognoza pentru următoarele 10 zile, pe care o primim noi în fiecare zi, arată o scădere continuă a nivelului Dunării. Nu este încurajatoare, deci pot să vă spun că cel puțin 10 zile reactoarele vor fi oprite la Cernavodă. Peste 10 zile rămâne să vedem prognoza care va fi difuzată.”

Doi experți explică pentru Libertatea ce urmează după închiderea reactoarelor

Radu Dudău, expert în energie și președintele organizației Energy Policy Group, a explicat pentru Libertatea că Guvernul va trebui să impună reducerea temporară a consumului la marile platforme industriale, după ce săptămâna trecută a reglementat răspunsul autorităților la crize de acest fel.

Radu Dudău este de părere că în această criză energetică, „aportul populației prin economisire voluntară va fi foarte valoros. Este vorba în special de intervalul critic dintre orele 20.00 și 23.00, când aparatele de aer condiționat încă evacuează căldura de peste zi. Cei care pot ieși în aer liber, în parcuri sau la terase, ar fi bine să o facă. Este o probă de solidaritate socială pe care o putem trece fără sacrificii prea dureroase”, completează expertul.

Expertul în energie nucleară Ionuț Purica, fost președinte al Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive, consideră absolut firească apelarea la importuri și la interconectarea europeană în urma opririi Unității 2 de la Cernavodă, menționând Bulgaria și Ucraina drept principale surse nucleare de sprijin. Acesta a subliniat că România ar trebui să încheie un acord cu bulgarii pentru stocarea energiei regenerabile la centrala de repompare Chaira, criticând faptul că proiectul similar autohton de la Tarnița-Lăpuștești este blocat de patru decenii.

Totodată, specialistul a atras atenția că, după depășirea problemelor cauzate de scăderea debitului Dunării, autoritățile trebuie să implementeze măsuri clare de protecție pe termen lung, dar și reglementări tarifare prin ANRE pentru a preveni speculele de preț în astfel de crize.

În ceea ce privește posibila limitare a consumului în orele de vârf, fostul șef al Nuclearelectrica a explicat că Dispecerul Energetic Național aplică un plan etapizat de decuplare, unde industria grea este prima vizată, în timp ce populația se află la finalul listei. Purica dă asigurări că este extrem de puțin probabil ca restricțiile să ajungă la consumatorii casnici, o astfel de măsură indicând iminența unui blackout total, eveniment care nu s-a mai produs în România din anul 1977.

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