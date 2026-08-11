„În momentul de faţă, unitatea 2 de la Cernavodă funcţionează în condiţii normale de funcţionare, fără probleme, iar oprirea nu este legată de probleme de securitate nucleară sau urgenţe, pur şi simplu cantitatea de apă de răcire necesară nu mai este suficientă pentru a asigura producţia de energie electrică pe care o livrăm în mod normal în sistem”, a afirmat Romeo Urjan și la Digi 24.

Romeo Urjan
Romeo Urjan, Foto: nuclearelectrica.ro

Cum vrea România să acopere deficitul de energie

Urjan a explicat că România are măsuri clare pentru astfel de situații, inclusiv importul de energie sau înlocuirea producției prin alți furnizori. „Colegii noștri din Transelectrica și Dispecerul Energetic Național au măsuri prevăzute – înlocuirea energiei produse prin alt producător sau cu un import de energie electrică din altă parte”, a declarat acesta pentru B1 TV.

Importăm energie electrică din Europa și Ucraina

Directorul Centralei de la Cernavodă a subliniat că țara noastră beneficiază de interconectări complexe cu țări din sudul și vestul Europei, ceea ce permite importuri din diverse surse. „Inclusiv, ați văzut la știri, chiar și din Ucraina. Procedurile există în acest sens și sunt gestionate de colegii mei din Transelectrica și Dispecerul Energetic Național”, a explicat Urjan.

Întrebat dacă este posibil să importăm energie din Franța sau Germania, acesta a precizat: „Energia din Franța sau Germania trebuie să tranziteze liniile electrice și prin interconecțiunile pe care le avem cu restul Europei, da, este posibil să ajungă și în România. România este parte a acestei circulații, putem lua energie prin import, prin diverse surse.”

Operațiunile de pe Dunăre au amânat oprirea, dar nu au putut amâna inevitabilul. Când vor fi repornite reactoarele?

Urjan a evidențiat că intervențiile recente pe Dunăre au permis funcționarea suplimentară a Reactorului 2 timp de șapte zile. „Avem date și calcule foarte precise care ne arată că dacă nu se întâmplau acele operațiuni, noi eram opriți acum cinci zile”, a declarat el. Printre măsurile luate se numără dragarea Dunării, explozia unei stânci și scufundarea unor barje, toate contribuind la creșterea nivelului apei necesar funcționării centralei.

Cu privire la durata opririi Reactorului 2, Romeo Urjan a explicat: „Prognoza pentru următoarele 10 zile, pe care o primim noi în fiecare zi, arată o scădere continuă a nivelului Dunării. Nu este încurajatoare, deci pot să vă spun că cel puțin 10 zile reactoarele vor fi oprite la Cernavodă. Peste 10 zile rămâne să vedem prognoza care va fi difuzată.”

Doi experți explică pentru Libertatea ce urmează după închiderea reactoarelor

Radu Dudău, expert în energie și președintele organizației Energy Policy Group, a explicat pentru Libertatea că Guvernul va trebui să impună reducerea temporară a consumului la marile platforme industriale, după ce săptămâna trecută a reglementat răspunsul autorităților la crize de acest fel.

Reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit joi, la ora 7, anunță directorul centralei. Câte zile ar putea rămâne România fără 1.400 MW de energie

Radu Dudău este de părere că în această criză energetică, „aportul populației prin economisire voluntară va fi foarte valoros. Este vorba în special de intervalul critic dintre orele 20.00 și 23.00, când aparatele de aer condiționat încă evacuează căldura de peste zi. Cei care pot ieși în aer liber, în parcuri sau la terase, ar fi bine să o facă. Este o probă de solidaritate socială pe care o putem trece fără sacrificii prea dureroase”, completează expertul.

Expertul în energie nucleară Ionuț Purica, fost președinte al Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive, consideră absolut firească apelarea la importuri și la interconectarea europeană în urma opririi Unității 2 de la Cernavodă, menționând Bulgaria și Ucraina drept principale surse nucleare de sprijin. Acesta a subliniat că România ar trebui să încheie un acord cu bulgarii pentru stocarea energiei regenerabile la centrala de repompare Chaira, criticând faptul că proiectul similar autohton de la Tarnița-Lăpuștești este blocat de patru decenii.

Totodată, specialistul a atras atenția că, după depășirea problemelor cauzate de scăderea debitului Dunării, autoritățile trebuie să implementeze măsuri clare de protecție pe termen lung, dar și reglementări tarifare prin ANRE pentru a preveni speculele de preț în astfel de crize.

În ceea ce privește posibila limitare a consumului în orele de vârf, fostul șef al Nuclearelectrica a explicat că Dispecerul Energetic Național aplică un plan etapizat de decuplare, unde industria grea este prima vizată, în timp ce populația se află la finalul listei. Purica dă asigurări că este extrem de puțin probabil ca restricțiile să ajungă la consumatorii casnici, o astfel de măsură indicând iminența unui blackout total, eveniment care nu s-a mai produs în România din anul 1977.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți
Unica.ro
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți
Cine este copilul care a cântat împreună cu Nick Cave pe scenă la Summer Well 2026. Matei are doar 10 ani și nu este deloc străin de lumea artistică
Elle.ro
Cine este copilul care a cântat împreună cu Nick Cave pe scenă la Summer Well 2026. Matei are doar 10 ani și nu este deloc străin de lumea artistică
gsp
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.RO
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
David Popovici începe o nouă aventură europeană » De la debutul la 16 ani la tentativa de a câștiga pentru a treia oară probele de 100 și 200 m liber
GSP.RO
David Popovici începe o nouă aventură europeană » De la debutul la 16 ani la tentativa de a câștiga pentru a treia oară probele de 100 și 200 m liber
Parteneri
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Avantaje.ro
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
SURSE Noile nume pentru șefia Guvernului sunt de fapt vechi. Va funcționa ciorba reîncălzită?
Adevarul.ro
SURSE Noile nume pentru șefia Guvernului sunt de fapt vechi. Va funcționa ciorba reîncălzită?
TVR și-a bătut joc de sute de mii de români la cursa lui David Popovici! Televiziunea de stat, subvenționată din bani publici, a întrerupt bucuria noului record european pentru o reclamă la Raiffeisen!
Fanatik.ro
TVR și-a bătut joc de sute de mii de români la cursa lui David Popovici! Televiziunea de stat, subvenționată din bani publici, a întrerupt bucuria noului record european pentru o reclamă la Raiffeisen!
Ministerul Energiei infirmă plafonarea prețului la gaze pentru 3,5 milioane de consumatori
Financiarul.ro
Ministerul Energiei infirmă plafonarea prețului la gaze pentru 3,5 milioane de consumatori
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
TVMania.ro
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Cartofii de la fast-food, duşi la analize de laborator. Rezultatele sunt surprinzătoare
ObservatorNews.ro
Cartofii de la fast-food, duşi la analize de laborator. Rezultatele sunt surprinzătoare
WOW, efectiv nu o mai recunoști! Cum arată Irina Tănase la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea. După o lungă pauză, a revenit
Libertateapentrufemei.ro
WOW, efectiv nu o mai recunoști! Cum arată Irina Tănase la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea. După o lungă pauză, a revenit
Parteneri
Numărul enorm de pumni pe care Lucian Bute crede că i-a încasat în carieră: „Știți unde e șocul?”
GSP.ro
Numărul enorm de pumni pe care Lucian Bute crede că i-a încasat în carieră: „Știți unde e șocul?”
Cine sunt cei doi români despre care Zverev a spus că „erau mult mai buni ca mine în perioada junioratului”
GSP.ro
Cine sunt cei doi români despre care Zverev a spus că „erau mult mai buni ca mine în perioada junioratului”
Parteneri
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
Mediafax.ro
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wow, ce vila au Mariana Bitang și Octavian Bellu !!! Aici traiesc linistiti dupa ce s-au retras din sportul de performanta. Imagini
Redactia.ro
Wow, ce vila au Mariana Bitang și Octavian Bellu !!! Aici traiesc linistiti dupa ce s-au retras din sportul de performanta. Imagini
Doctorița Adela Asmarandei a încetat din viață după 40 de ani dedicați copiilor: „A alinat și a salvat vieți”
KanalD.ro
Doctorița Adela Asmarandei a încetat din viață după 40 de ani dedicați copiilor: „A alinat și a salvat vieți”

Politic

Parteneri
David Popovici, prima reacţie după calificarea în finală la 100 de metri liber cu record: „Am destule rezerve, dar cu el mă bat! O să îmi pună probleme”
Fanatik.ro
David Popovici, prima reacţie după calificarea în finală la 100 de metri liber cu record: „Am destule rezerve, dar cu el mă bat! O să îmi pună probleme”
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online