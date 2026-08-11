UPDATE 23:35 Potrivit autorităților de ordine publică, citate de BizBrașov și Antena 3, cei doi morți în accidentul din această seară de pe strada Mureșenilor ar fi un turist german de 34 de ani și un turist de 26 de ani din Piatra Neamț. A scăpat cu viață un turist german de 31 de ani, dar care este rănit.

Potrivit BizBrașov, șoferul ar fi fost implicat în urmă cu 11 ani, în timp ce se afla în concediu la Neptun, într-o operațiune de salvare de la înec a unui turist care nu știa să înoate și se pierduse în apa mării.

UPDATE 23:01 Șoferul care a produs accidentul mortal a ieșit negativ la testul de consum de alcool și de droguri, potrivit poliției Brașov, citată de Digi 24.

UPDATE 22:30 Polițiștii iau în calcul inclusiv posibilitatea ca conducătorului auto să i se fi făcut rău la volan.

UPDATE 22:00 Unul din cei doi pietoni grav răniți în accidentul de marți seară, de pe strada Mureșenilor din Brașov, a decedat, potrivit poliției, ridicând numărul celor decedați la 2.

Polițiștii brașoveni au aflat că la volanul autoturismului Duster care a ucis doi oameni în această seară pe strada Mureșenilor se afla un bărbat de 50 de ani.

„Din primele date obținute de echipa de cercetare prezentă la fața locului se pare că un bărbat, de 50 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Duster, pe care îl conducea pe strada Lungă către strada Mureșenilor, în zona intersecției cu sensul giratoriu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a urcat cu vehiculul pe spațiul verde al acestuia, după care a rulat cu vehiculul pe trotuarul drept al sensului de mers de pe strada Mureșenilor, unde a acroșat trei pietoni”, au anunțat reprezentanții Poliției Brașov, citați de ziarul local BizBrașov.

„În urma evenimentului au rezultat patru victime. Din păcate, una dintre acestea a fost declarată decedată”, au precizat reprezentanții ISU Brașov. O altă victimă, aflată în stop cardio-respirator, a fost resuscitată la fața locului, iar o a treia, în stare de inconștiență, a fost intubată și transportată la spital.

Intervenția a mobilizat trei echipaje SMURD, un echipaj de descarcerare, unul cu apă și spumă și două ambulanțe SAJ. Circumstanțele exacte ale accidentului sunt în curs de investigare, potrivit informațiilor transmise de ISU.

Un șofer a intrat cu mașina într-un grup de pietoni la Brașov

Știrea inițială: Un grav accident rutier a avut loc marți seară, în jurul orei 21.00, pe strada Mureșenilor din Brașov. Un autoturism a lovit trei pietoni aflați pe trotuar, provocând decesul unei persoane și rănirea gravă a altor două. A patra victimă, conștientă, a fost transportată la spital, potrivit Agerpres.

„În urma evenimentului au rezultat patru victime. Din păcate, una dintre acestea a fost declarată decedată”, au precizat reprezentanții ISU Brașov. O altă victimă, aflată în stop cardio-respirator, a fost resuscitată la fața locului, iar o a treia, în stare de inconștiență, a fost intubată și transportată la spital.

Intervenția a mobilizat trei echipaje SMURD, un echipaj de descarcerare, unul cu apă și spumă și două ambulanțe SAJ. Circumstanțele exacte ale accidentului sunt în curs de investigare, potrivit informațiilor transmise de ISU.

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