Întrebat de jurnaliștii prezenți la complexul sportiv Foro Italico de la Roma la ce s-a gândit imediat după cursă, Popovici a răspuns:

„La final m-am asigurat că văd bine tabela. Nu am fost extraordinar de surprins. Știam că sunt suficient de rapid. Dar m-am bucurat foarte tare. A fost euforia făcându-și efectul. Cred că am făcut mai mult ca o gorilă la final, a fost un instinct animalic. Cine știe ce mi-a venit…”, potrivit GSP.

Sportivul de 17 ani a mai mărturisit că, după cursă, i-a fost ”puțin rău”, cum i se întâmplă de fiecare dată.

”Dar tuturor le e. A fost o cursă ca la carte, cum mi-am dorit. O să mă bucur, sărbătorim puțin, dar nu prea tare. Urmează și alte probe. Vor fi zile pline!”, a mai spus David Popovici.

Sâmbătă, la Campionatele Europene de natație de la Roma, David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 100 de metri liber. Totodată, sportivul a stabilit un nou record mondial, cu timpul de 46,86 secunde, doborând vechiul record deținut din 2009 de brazilianul Cesar Cielo Filho (46,91).

Despre acest record, Popovici a fost că este ”un număr ok” și că se poate înota mai repede de atât.

”Și eu am așteptat foarte mult această performanță. Nu ne-am grăbit nicăieri, dar ne bucurăm că am reușit să o facem înainte de termen. Nu că am fi avut unul. Termenul era să nu ne grăbim, să o luăm pas cu pas. Văd că s-a putut un pic mai repede. Da, întotdeauna cred că se poate înota mai repede. Mai am mult de perfecționat. Nu mă deranjează, aștept”, a mai spus David Popovici.

