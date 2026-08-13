Campionul olimpic, mondial și european va concura în prima semifinală, programată la ora 19:41, cursa fiind transmisă în direct pe TVR 1 și TVR Sport.

Multiplul campion olimpic, mondial și european va urma să înoate pe culoarul 5.

Strategie de conservare a energiei

În seriile de calificare desfășurate joi dimineață, David Popovici a înregistrat al patrulea timp general, oprind cronometrul la 1:46,06.

Rețeta aplicată de sportivul pregătit de Adrian Rădulescu a fost una tactică: românul nu a forțat ritmul pe ultimele lungimi de bazin, preferând să își gestioneze atent resursele fizice după efortul extrem depus în finala de 100m liber de miercuri seară, unde a stabilit un nou record al competiției (46,56).

„În calificările acestea mi-am permis să încetinesc puțin pe a doua jumătate a cursei și să mă păstrez pentru cursele puțin mai grele, de diseară și de mâine”, a declarat David Popovici la Paris, după seriile de la 200m liber.

Cei mai rapizi timpi din serii au fost stabiliți de austriacul Christian Gieffing (1:44,96), britanicul James Guy (1:45,40) și francezul Sauveur Cristofini (1:45,93).

David Popovici rămâne însă deținătorul celui mai bun timp european al anului în această probă, cu un rarisim 1:44,48 reeditat la turneul Settecolli.

Culoarul 5 și adversari de nivel mondial în prima semifinală

Distribuția pe serii și culoare i-a adus românului o semifinală extrem de disputată. Principalul său rival de pe culoarele alăturate va fi britanicul James Guy, medaliat cu bronz la Europenele din 2016 și autor al celui de-al doilea timp din serii.

De asemenea, în aceeași serie va înota și lituanianul Danas Rapsys, vicecampion mondial în 2024 și dublu vicecampion european, un înotător experimentat pe această distanță.

Printre ceilalți competitori calificați în cele două semifinale se numără nume importante ale natației continentale, precum belgianul Lucas Henveaux, germanul Lukas Martens, lituanianul Tomas Navikonis, polonezul Kamil Aleksander Sieradzki sau rusul Ivan Girev (care concurează sub steag neutru).

Unde se vede cursa la TV și când este programată marea finală

Iubitorii sportului din România pot urmări evoluția lui David Popovici în direct la televizor pe TVR 1 și TVR Sport, joi, de la ora 19:41.

În cazul în care va obține unul dintre primii opt timpi ai semifinalelor, românul va lupta pentru o nouă medalie de aur în marea finală de 200m liber, programată vineri, 14 august, de la ora 19:36.

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