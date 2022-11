Poziția care Ronaldo și Messi o au pe tabla de șah este dintr-un meci real, jucat în 2017 între Magnus Carlsen, campionul mondial en-titre, și Hikaru Nakamura, unul dintre cel mai bine cotați jucători ai momentului. Este vorba despre poziția de final din acea partidă, potrivit Fanatik.

Acea partidă dintre Carlsen și Nakamura s-a încheiat cu o remiză. Cel care a publicat pe Twitter o fotografie cu duelul dintre Magnus Carlsen – Hikaru Nakamura a fost danezul Peter Heine Nielsen, fost jucător și actualul antrenor al lui Magnus Carlsen.

Ulterior, Magnus Carlsen, de 5 ori campion mondial și considerat de mulți drept cel mai mare jucător din istoria șahului, a comentat și el imaginea.

„Cred că am văzut-o pe rețelele de socializare. E din fotografia cu Messi și Cristiano Ronaldo. Dar originalul este din meciul cu Nakamura din 2017. Nu mi-am dat seama la început. Am văzut mesajul de pe Twitter al lui Peter Heine și după aceea am făcut legătura”.

Milioane de aprecieri pentru fotografie

Recomandări REPORTAJ. Ucrainenii din Odesa, 80% dintre ei vorbitori de rusă, fac cursuri de limba ucraineană. „Când Rusia ne spune că nu existăm, ce putem face?”

Pe contul de Instagram al portughezului, postarea a adunat, până duminică la prânz peste 28,7 milioane de aprecieri, al patrulea cel mai mare număr din istoria Instagram, potrivit GSP.ro. Pe contul argentinianului, sunt 22,9 milioane de like-uri.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român locuiește de 20 de ani în Doha și plătește 2000 de euro chirie. Unde s-a angajat angajat Sorin

Playtech.ro Pozele pe care Zăvo le-ar vrea ŞTERSE! Cum arăta acum 20 de ani, nu o recunoşti. Foto de neratat

Viva.ro Ea este cea mai bogată femeie din România. Cu ce se ocupă, de fapt, la 57 de ani

Observatornews.ro "Ardea, nu făceam faţă cu stingătoarele!". Un taximetrist a murit după ce mașina lui s-a izbit de un autobuz și a luat foc, pe bulevardul Regina Maria din București

Știrileprotv.ro Două asistente din Rovinari au făcut live pe TikTok, cu manele. Spitalul a luat măsuri. Ce le-a spus directorul după ce imaginile au devenit publice

FANATIK.RO Cum să încarci cât mai repede telefonul. Ce să faci pentru ca bateria să te ţină mai mult

Orangesport.ro Ramzan Kadîrov, ”păcălit” de trei români! Metoda ingenioasă prin care s-au îmbogăţit de pe urma dictatorului: ”Au făcut o 'românească'!” | EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 20 noiembrie 2022. Săgetătorii ar fi bine să dea curs îndemnului principal care vorbește de șansa de a ajunge la concluzii bune

PUBLICITATE Ținute care reînvie spiritul glamour & misterios al ideii de Old Hollywood