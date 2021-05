Mărturi din spatele gratiilor. Fost președinte al arbitrilor români: „Eram 7 persoane în 2 metri și ceva și un WC”

„Am partea mea de vină și am spus-o și în fața procurorilor și judecătorilor. Relațiile mele prea apropiate cu conducătorii. Procurorul a zis că am primit niște bani de la el, dar nu s-a putut dovedi niciodată. Dacă primeam bani nu-mi făceau flagrant?”, spune Gheorghe Constantin, cunoscut drept „Vâlcea” în lumea fotbalului.

Povestea cazului „Mită pentru arbitri”

„Centralii” şi asistenţii din lotul de elită au ajuns în faţa judecătorilor pentru corupţie. Patronul lui FC Argeş, Cornel Penescu, a fost acuzat de procurorii din Trivale că împărţea bani negri pe bandă rulantă la arbitri, observatori şi oficiali FRF pentru a-şi asigura arbitraje favorabile, pentru a avea prioritate la distribuirea brigăzilor comode şi protecţie la vârful CCA! În total, dosarul cuprinde 14 persoane: 8 din fotbal şi 6 din anturajul lui Penescu.

Printre ei și Gheorghe Constantin, fostul președinte al CCA, iar după cinci ani de procese a fost condamnat definitiv.

Gheorghe Constantin, fostul președinte al CCA. Foto: Gazeta Sporturilor

Gheorghe Constantin a vorbit despre cele mai grele 20 de luni din viața sa, cum e viața printre alți deținuți și problemele pe care le-a întâmpinat în spatele gratiilor.

„În penitenciar am încercat să mă sinucid. Din păcate, am avut două tentative. Eram la Mărgineni. Am înghițit toate pastilele de la toți oamenii de acolo. Restul deținuților au ieșit afară, eu n-am ieșit la plimbare… Și toate pastilele pe care le-am găsit le-am înghițit. Dumnezeu știe câte erau, ei au zis că vreo 60-70. Am înghițit tot ce avea fiecare p-acolo. De la cei șapte din camera respectivă”, dezvăluie, cu vocea tremurândă.

N-aș mai face niciodată. Nu judecam atunci. Spre rușinea mea n-am judecat bine momentele alea. Trebuia să le accept, bune sau rele. Nu eram nici primul, nici ultimul, vinovat sau nevinovat. Am fost marcat și depresiv. Dar aveam partea mea de vină… Că eram apropiat de ei. Gheorghe Constantin, fostul președinte al CCA

„Eram șapte persoane în doi metri și ceva și un WC”

Care au fost cele mai grele momente în spatele gratiilor pentru fostul șef al arbitrilor?

„Primele zile, când eram șapte persoane în doi metri și ceva și un WC. Starea în care am fost, pe care am trăit-o și nu concepeam… Să nu poți să vorbești cu nimeni, să nu poți să te aperi. Am stat la arestul preventiv din Pitești 35 de zile. A fost cea mai grea perioadă. Apoi te liniștești…”, a spus acesta la emisiunea de pe GSP.RO.

Gheorghe Constantin a descris și viața din celulă, după ce-a cerut schimbarea regimului de detenție și i-a fost acceptat: „Erau și șobolani pe acolo, dar nu erau condiții mizerabile. Eram 30 în cameră, dar de două ori pe zi se făcea curățenie, cu aerisire, erau oamenii care se ocupau de cameră. Era un băiat din cei 30 care se ocupa de curățenie. Primea mâncare și țigări. Te rugau să le dai sarcini contra țigărilor”.

A fost o experiență neplăcută. Problema e că ușor, ușor trebuie să accepți. Când e să vină, necazul vine. Cineva de la biserică de acolo mi-a spus că poate am ajuns acolo ca să fiu protejat. Asta era gândirea lui. Poate în perioada aia puteam să am un accident… Am gândit-o așa, m-am liniștit. Poate avea dreptate ca să trec peste momentul neplăcut. Gheorghe Constantin, fostul președinte al CCA

Cine au fost cei implicați în dosarul „Mită pentru arbitri”?

Implicați și condamnați la închisoare cu executare sau cu suspendare următorii: Cornel Penescu (patron FC Argeş), Gheorghe Constantin (şef CCA), Sorin Corpodean (arbitru), Marcel Lică (vicepreşedinte CCA), Sorin Caia (arbitru), Lucian Dan (arbitru), Aurelian Bogaciu (arbitru), Liviu Făcăleaţă (director al societăţii PIC) și Dan Libertatu (director al Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Argeş).

Citeşte şi:

Dezvăluirile lui Giovanni Becali din spatele gratiilor: „La închisoare eram contabil la spălătorie”

Dezvăluirea lui Borcea, din închisoare: „În prima seară la Poarta Albă am vrut să iau toate medicamentele”

PARTENERI - GSP.RO Cum se ascundea Marica » Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile despre amantele fostului fotbalist: „M-am ferit să par o nebună"

Playtech.ro Virgil Musta, semnal de ALARMĂ cu privire la vaccinul anti-Covid-19. În ce condiții își pierde eficiența

Observatornews.ro Copilul de 5 ani, rămas fără aproape întreaga familie, după tragedia din Italia s-a trezit: A deschis ochii și a văzut chipul mătușii

HOROSCOP Horoscop 26 mai 2021. Vărsătorii au de câștigat din interacțiunile cu cei dragi, foarte mult pe plan sufletesc

Știrileprotv.ro De ce într-un pachet sunt 20 de ţigări. Motivul este incredibil

Telekomsport Prezintă ştirile din sport şi i s-a propus să joace în filme pentru adulţi: ”Mi-au oferit 350.000 de dolari pe lună”

PUBLICITATE Acum 30 de ani, Daniel Dineș, fondatorul UIPath, a răspuns la o întrebare care i-a marcat viitorul