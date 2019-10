De Livia Lixandru,

După meciul în UFC Diana și-a schimbat poza de profil de pe Facebook cu una în care apare steagul Canadei. „Nu țara e problema, ci oamenii care nu fac decât să denigreze”, a fost explicația acesteia.

„În primul rând, e cu totul și cu totul alt nivel aici. În plus, aici am fost acceptată foarte bine. În România, ca fată, toți se uită un pic ciudat la mine. Aici nu s-a întâmplat așa ceva. Socializăm altfel și toată lumea e egală, toți ne simțim la același nivel. Aș putea compara Canada cu un oraș în care am stat: Oradea. De ce? Pentru că e liniște, lumea e liniștită.

În București am stat jumătate de an și eram stresată de agitația și aglomerația care era peste tot. Aici pot spune că mă bucur de liniște. Și altceva, aici fiecare face ce vrea, nu există prejudecăți.

Nu contează cum te îmbraci sau dacă ieși ciufulită de la antrenament, că m-am săturat să se uite toată lumea la mine dacă uit să mă pieptăn după un antrenament.

Deși inițial am crezut că o să vin doar pentru o scurtă perioadă de timp, am decis să rămân aici. În România voi veni doar în vizită, cel puțin cât timp părinții mei vor fi în țară, pentru că intenționez să-mi clădesc un viitor aici și să-i aduc și pe ei”, a spus Diana Belbiță, potrivit ProSport, citat de gsp.ro.

Cine este Diana Belbiță

Diana Irena Belbiță are 23 de ani și este multiplă campioană națională, europeană și mondială de Kempo, campioană la kickboxing și luptătoare profesionistă de MMA. Singura campioană de MMA a României (deținătoare a centurii Real Xtreme Fighting – cea mai mare promoție de MMA din România).

Pe 23 aprilie 2019, a fost anunțat oficial că Diana a semnat un contract cu UFC. Pe 18 octombrie 2019, și-a făcut debutul în UFC cu o înfrângere împotriva lui Molly McCann prin decizie.