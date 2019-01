Două personaje cunoscute din lumea sporturilor de contact ridică două aspecte: unul este cel al „fabricilor de centuri” , iar cel de-al doilea atrage atenția că nu te poți duce nepregătit, ca să înfrunți mafioți.

Cătălin Zmărăndescu, fosta gardă de corp a lui Gigi Becali, s-a întors definitiv în România, în decembrie 2017. După ani în care s-a luptat pentru bani în Londra cea prin care a curs sânge de român, de Anul Nou.

Și-a deschis o sală la Târgoviște, iar restul timpului i-l ocupă fiica lui, Matilda, 7 luni.

Nu știa despre bătaia din Regat. „În afară de antrenamente, la sală, am un campionat în februarie și de fi-mea sunt rupt de realitate”.

„Nu pot să comentez despre situația, nu-l cunosc pe băiat. Eu am fost ca sportiv în Londra, cu sala mea acolo, la mine a fost altceva, nu m-am băgat cu cluburi, cu altceva. Nu m-am băgat în lumea asta și mi-am văzut de ale mele. A fi gardă de corp e una, a fi paznic la club e altceva. Sincer. Om de ordine, nu paznic. Bodyguard este impropriu, este gardă de corp. Ei au fost agenți de ordine acolo, din ce îmi spui”.

'Totu-i corupt'

Cum se face selecția? „Nu cred că cineva stă să verifice CV-ul. Bănuiesc că ei au nevoie de oameni cât mai mari. Îi iau la număr. În afară de managerii mei și de antrenorii cu care am lucrat, nu am mai ținut legătura cu nimeni din Londra. Mi-am văzut de viața mea ca sportiv, am încercat să stau departe de lumea asta, mai ales prin câte am trecut. Am lăsat totul deoparte. Mă interesează viața de familie, nimic altceva. Nici la televizor n-am timp să mă uit. Nu am când… Încep dimineața munca, termin seara, ajung acasă și stau cu fii-mea”.

„Singurul lucru pe care pot să ți-l spun este că în România se dau grade și centuri și acreditări pe bandă rulandă, la fel cum se dădeau permisele la Pitești, înțelegi? Ăsta e singurul lucru pe care pot să-l spun eu despre România. În afară de faptul că România este o țară coruptă de la primul până la ultimul, în rest n-am ce să-ți spun, așa că… Atunci când trăiești într-un sistem corupt până-n măduva oaselor, totu-i corupt. Cam asta este!”

Sora: „Pui o mână înainte, să nu-ți dea în inimă”

Ciprian Sora, unul dintre pionierii sporturilor de contact în România, este sub efectul atacului căruia i-a căzut victimă românul de 33 de ani: „E adevărat că sunt fabrici de diplome în România. Sunt multe stiluri care. E un business. Fac un business din a vinde diplome. Ei sunt practicanți, cât de cât, dar uite că, într-o situație reală, Doamne ferește, se poate întâmpla ce-i mai rău. E dificil să scapi. Trebuie să fie o echipă omogenizată, să-ți cunoști colegul cu care lucrezi. Dacă el săracul n-a dat o palmă în viața lui sau n-a dat un pumn, n-a primit, e mai greu să faci o echipă cu cineva pe care nu-l cunoști. Când lucrezi în cluburile astea, se angajează pe cunoștințe, relații și nu au așa o legătură. Nu se pregătesc special pentru asemenea atacuri. Trebuie să te pregătești special, să faci auto-apărare cu arme, împotriva cuțitului, a pistolului, nu garantează nimeni că va ieși bine, dar măcar sacrifici un braț, pui o mână înainte, să nu-ți dea în inimă, în organ vital, în gât, în plăpâ.n. Nu știu dacă s-a apărat rău. Dacă te prind trei cu cuțitele, poți să fii Bruce Lee. Locul era strâmt, la ușă, din ce-am văzut și eu la televizor, e foarte dificil să faci față”.

„Poți să plătești cu viața”

„Într-o situație-limită, nu contează centura, contează să faci față unei situații. Centura e un nivel tehnic pe care-l dobândești în timp. Asta nu înseamnă că și știi să le aplici. Tu cunoști tehnice, dar alta e realitate. Pentru asemenea situații, trebuie să te pregătești special, în echipă, să lucrezi cu arme, ceea ce nu se face, să ai un plan bine stabilit. La mine la sală vin pentru sănătate, pentru autoapărare”.

Lecția lui Sora? „Important este să facem sport, să fim pregătiți cu sporturi de contact și auto-apărare, lucru cu arme. Dacă nu faci asta, n-ai ce să cauți bodyguard. Sunt mulți care au făcut volei, handbal și lucrează și în serviciile de specialitate, pe la SPP, pe la Poliție… Ei sunt voleibaliști, handbaliști și sunt la Trupe Speciale. Dacă nu te antrenezi specific să faci față unei asemenea situații, e mai dificil. Uite ce se poate întâmpla, poți să plătești chiar cu viața”.

