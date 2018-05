Leonard „Moșu” Doroftei (48 de ani) a anunțat că intenționează să organizeze o luptă de retragere! Iar ca adversar îl vrea pe Raul Balbi. Argentinianul are 44 de ani.

„Am avut trei discuții cu Balbi. Vrea și el un meci! Până acum, România – Argentina e 2-0. Poate mai are și el o șansă, la Old Boys! Îmi doresc ca meciul să aibe loc, la Ploiești, pe stadionul ”Ilie Oană”, în fața a 15.000 de oameni, fiindcă de la Ploiești am plecat în boxul mare”, a spus Leonard Doroftei pentru realitateasportiva.net.

Doroftei vrea un meci de retragere cu Balbi pe arena ”Ilie Oană”: „Acasă e Ploiești! Acasă e România!”

„Mesajul meu e clar pentru toți ploieștenii și pentru toți românii: Pentru voi, acest meci, dedicație! Pentru asta, sunt acasă, pentru oamenii pe care-i iubesc! Acasă e Ploiești, acasă e România! Voi da drumul la antrenament intensiv și sper ca în toamnă să vedeți un spectacol așa cum v-am oferit în întreaga mea carieră.”, a adăugat Leonard Doroftei.

În cariera lor de profesioniști, Leonard Doroftei, 48 de ani, și Raul Balbi, 44 de ani, s-au întâlnit de două ori. Prima confruntare dintre cei doi boxeri a avut loc pe 5 ianuarie 2002, când ”Moșul” l-a învins la puncte pe sud-american și a devenit campion mondial la categoria semi-ușoară, la categoria WBA.

Pe 31 mai 2002, la București, cei doi s-au confruntat din nou, iar fostul nostru sportiv a avut iarăși, câștig de cauză.

Cei doi au rămas prieteni, deși pe ring s-au bătut serios.

marți, a avut loc la Ploiești, în pub-ul lui Leonard Doroftei, o partidă demonstrativă de șah între campionul mondial la box și Miss România, Delia Duca, cu ocazia evenimentului intitulat Cupa ” 1 Iunie”.

”Moșu” a postat pe pagina sa de facebook, poze de la eveniment, prilej cu care, boxerul argentinian, Raul Balbi a ținut să-l felicite pe fostul și viitorul său rival din ring: ”Felicidades campeón”.

