Conform clasamentului Cupei Mondiale publicat de Federația Internațională de Schi (FIS), cele două sportive s-au clasat pe locurile 28 și 30, într-o competiție extrem de strânsă, în care doar 31 de sportive au reușit să se califice pentru participarea olimpică.

Primele sportive din România care vor concura în proba snowboard cross, la JO de iarnă 2026

Această performanță reprezintă un moment istoric pentru sportul românesc, deoarece Mandel Kata și Bartalis Henrietta devin primele sportive din România care vor concura în snowboardul feminin, proba snowboard cross, la Jocurile Olimpice de iarnă.

Analiza ultimelor trei ediții olimpice arată că vârsta medie a sportivelor medaliate la această disciplină a fost, în general, cuprinsă între 24 și 29 de ani.

În acest context, calificarea la doar 19 ani (Kata) și la 21 de ani (Henrietta) subliniază nu doar rezultatul obținut, ci și un potențial semnificativ pentru viitor.

Clubul CSM Miercurea Ciuc a transmis că această calificare nu ar fi fost posibilă fără sprijinul constant, profesionalismul și munca depusă de antrenorii Géza Kinda și Zoltán Reisz.

Participarea celor două sportive la Jocurile Olimpice de iarnă a fost confirmată oficial atât de Federația Română de Schi, cât și de Comitetul Olimpic Român.

Federația Română de Schi are reprezentanți la toate disciplinele la JO de iarnă 2026

Ediția din 2026 va marca o premieră și pentru Federația Română de Schi, care va avea sportivi calificați la toate cele cinci discipline olimpice: snowboarding, schi alpin, sărituri cu schiurile, schi fond și biatlon.

De asemenea, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a confirmat participarea lui Paul Pepene și Delia Reit la schi fond, a Danielei Toth și a lui Daniel Cacina la sărituri cu schiurile, inclusiv în proba pe echipe masculine, precum și a Anastasiei Tolmacheva la biatlon.

A XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă se va desfășura între 6 și 22 februarie 2026, în orașele italiene Milano și Cortina dAmpezzo.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE