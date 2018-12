Dumitru Dragomir e vedetă de Sărbători: ”Eu sunt Moș Crăciun”

În prezent, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal își împarte timpul între familie, munca pe șantier, activitatea literară (scrie cărți) și petrecerile alături de prieteni. Prins în compania amicilor la o „șezută”, Dumitru Dragomir a vorbit pentru Libertatea despre Sărbătorile de Iarnă.

„Crăciunul o să-l petrec acasă, alături de nevăstica mea! Când sunt împreună cu familie mă simt cel mai bine”, ne-a precizat „Corleone”. În legătură cu darurile pe care le va primi de Crăciun, Mitică fost la Ligă ne-a spus, râzând: „Băi nene, ce daruri să primesc dacă eu sunt Moș Crăciun? Toată viața am fost Moș Crăciun. Și în lumea fotbalului, și acasă”.

Dumitru Dragomir: „Nepoții mei se uită după gagici, nu după cadouri”

Acum însă „Moș Crăciun de la Bălcești” (n.r. – locul de baștină al lui Mitică Dragomir) nu mai are nici măcar grija cadourilor pe care trebuie să le împartă celor dragi. Motivul? Nepoții săi, Bogdan Călin și Robin, au crescut mari și nu mai cred în „povești”.

„Anul ăsta sunt un Moș Crăciun lipsit de griji. Nepoții mei sunt acum mari (n.r. – Bogdan are 14 ani, iar Robin 8 ani) și au început să se uite după gagici, nu după cadouri. Așa că le-am dat liber renilor, am băgat sania în garaj și am ieșit la un pahar de vorbă cu prietenii!”, a conchis Dumitru Dragomir.

