Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (1996-2013) a anunțat că este dispus să vină în calitate de investitor la Dinamo.

Club la care ar investi, dar doar împreună cu un grup de investitori. Primul pe lista fostului șef de la Ligă este Viorel Cataramă.

Omul de afaceri a purtat, joi, negocieri pentru preluarea clubului roș-alb cu actualul patron de la Dinamo, Ionuț Negoiță.

”Am avut o discuţie cu domnul Cataramă şi i-am spus că vin alături de el, dar în calitate de co-participant financiar la acest proiect. E greu să mai fiu eu angajat. Prefer să risc nişte bani de-ai mei şi să scot nişte bani. Nu mă duc la Dinamo să pierd bani sau să iau 5000 de euro pe lună!Dinamo trebuie să fie obligatoriu o afacere”, a spus Dumitru Dragomir la Pro X.

Fostul șef al LPF a continuat: ”Gândirea lui Catarmă de a băga clubul pe bursă e nemaipomenită. E o gândire pe care am avut-o şi eu. Într-o capitală cu 2 milioane de oameni e imposibil să nu bagi un club la bursă şi să fie câştigător. Becali cred că va băga şi el clubul la bursă”.

Dragomir a conchis: ”Cu domnul Cataramă am vorbit doar la telefon. I-am spus că vin şi să-mi dea procente. Bag bani şi ne apucăm de treabă. Singur nu aş veni la Dinamo. Ştiu şi eu câte ceva în fotbal. Am condus zeci de ani, am făcut două legi în această ţară. Trebuie căutaţi oameni care au făcut ceva”.

După ce a pierdut în 2013 șefia Ligii Profesioniste de Fotbal în favoarea actualului președinte, Gino Iorgulescu, Dumitru Dragomir s-a retras din lumea fotbalului.

