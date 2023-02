Ajuns la 66 de ani, fostul portar Dumitru Moraru s-a mutat din București, oraș în care a stat mai bine de cinci decenii.

„M-am dus la Snagov. Zici că ești la sanatoriu aici. Lumea e civilizată, ai tot ce-ți trebuie și nici nu mai e nebunia asta din București. La zece seara, cel târziu, mă culc. La șase dimineața m-am trezit, îmi fac cafeaua și stau pe terasă. Mai și fumez”, spune.

Povestea lui Moraru a început la Metalul București în 1972, dar culmile carierei le-a bifat la Steaua și Dinamo. A câștigat de cinci ori titlul în România și de cinci ori Cupa României. Și-a mai ratat trei trofee, pe care le-a pierdut în finală. În plus a juns la echipa națională pentru care a jucat de 38 de ori. Iar pentru performanțele sale, Moraru a câștigat o grămadă de bani.

„Eram angajați la circile de miliție, dar nu mergeam niciodată”

Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO, Țețe Moraru a dezvăluit: „Aveam 2.500 de lei pentru că eram în primele patru în campionat, plus 2.500 de lei indemnizație că jucam în națională. Plus primele pentru obiective! Aveam în jur de 3.500 de lei pe lună și pentru că toți eram angajați la circile de miliție, dar nu mergeam niciodată. Eu nu vreau să vorbească lumea urât de mine, dar eu nici n-am știut ce-i ăla comunism”.

Iar pentru meciurile care marcau sportul românesc, jucătorii aveau și prime speciale: „Erau bani mulți! Când am bătut Italia cu 1-0 la București și am eliminat pe Hamburg ne-au dat câte 40.000 de lei la fiecare, impozabili. Am luat vreo 25.000 în mână”.

A primit apartamentul lui Horia Lovinescu

Pe lângă bani, fotbaliștii vremii aveau și alte avantaje. Țețe Moraru povestește: „Cu un cartuș de Kent și un ceas chinezesc rezolvai. M-am dus la ICRAL și m-au băgat într-un bloc cu marmură, lângă Ambasada Libiei, pe „Ana Ipătescu”. Când am văzut ce era înăuntru, să cad din picioare! Era apartamentul în care a locuit Horia Lovinescu. Am dat garsoniera soției și cele două camere ale mele și-am luat apartamentul ăsta”.

Ieșit la pensie, Moraru e comisar după gradele de acum, dar pe decizia de pensionare scrie că este locotenent-colonel. Iar de o lună, Țețe se ocupă de portarii de la Academia CS Dinamo. Împreună cu Ionel Dănciulescu, Marius Niculae și Florin Bratu.

CV Dumitru Moraru

Data nașterii: 8 mai 1956

A evoluat la: Metalul București (1972-1974), Steaua București (1974-1978), Sportul Studențesc (1978-1981), Dinamo București (1981-1989), Victoria București (1989-1990), Kristiansad (1990-1991)

Are 393 de meciuri în Liga 1, unde a debutat în august 1974, într-un Dinamo – Steaua 2-0

A câștigat Cupa Balcanică atunci când evolua la Sportul Studențesc

A adunat 38 de selecții la echipa națională, pentru care a debutat în 1975, la un Grecia – România 1-1

