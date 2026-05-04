Fost fundaş dreapta al echipei Barcelona şi PSG, Daniel Alves a fost figura centrală a evenimentului „The Change Madrid 2026”, o mare adunare a creştinilor evanghelici organizată pe stadionul Metropolitano.

Peste 35.000 de persoane s-au adunat pe stadionul echipei Atletico Madrid, unde fostul internaţional brazilian, acum în vârstă de 42 de ani, a ţinut o predică surprinzătoare. „Ştiţi că am fost închis timp de 40 de ani (de fapt, 14 luni, între ianuarie 2023 şi martie 2024, pentru viol), dar în închisoare, Hristos m-a eliberat”, a spus el, înainte de a fi aclamat de mulţime.

Daniel Alves a fost condamnat în februarie 2024, după 13 luni de arest preventiv, la o pedeapsă de 4 ani şi 6 luni de închisoare pentru un viol comis într-un club de noapte din Barcelona, în noaptea de 30 spre 31 decembrie 2022. L

a o lună după condamnare, în martie 2024, justiţia spaniolă i-a permis să iasă din închisoare în schimbul plăţii unei cauţiuni de un milion de euro, înainte ca sentinţa să fie anulată în martie 2025. Procuratura spaniolă a formulat între timp recurs la Curtea Supremă.

