Aliona Bolșova Zadoinov, venită din calificări, are 21 ani și se află pe locul 137 WTA. Ea s-a născut la Chișinău, la 6 noiembrie 1997, și a jucat pentru Republica Moldova în perioada 2012-2013. Din 2013, pe când avea cinci ani, Aliona Bolșova Zadoinov a obținut cetățenia spaniolă. Tatăl ei, Vadim Zadoinov și mama ei, Olga Bolșova, au fost sportivi olimpici.

În 2016-2017, în perioada studenției, Aliona Bolșova Zadoinov a jucat și pentru echipa Universității din Oklahoma.

Prezentă în premieră la Roland Garros, Aliona Bolșova Zadoinov a atras atenția spectatorilor și datorită tautuajelor de pe mâna stângă. Pe spate, jucătoarea are imprimat mesajul ”Limitations only exist if you let them” (Limitele există doar daca le permiți tu sa existe).

Aliona Bolșova Zadoinov joacă în turul 3 cu rusoaica Ekaterina Alexandrova, 58 WTA, iar în optimi poate da peste Irina Begu. Dacă ajunge în sferturi, Aliona Bolșova Zadoinov ar avea șansa unei confruntări cu Simona Halep.

