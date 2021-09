„Te felicit pentru succesul obținut la Campionatul de tenis Open al Statelor Unite. Este o realizare remarcabilă la o vârstă atât de fragedă și este o dovadă a muncii și dedicării tale. Nu mă îndoiesc că performanța ta remarcabilă și a adversarei tale, Leylah Fernandez, va inspira următoarea generație de jucători de tenis. Îți transmit cele mai calde urări de bine ție și numeroșilor tăi susținători”, a transmis regina Marii Britanii.

Prințul William și soția lui, Catherine, au scris pe contul oficial de Twitter al Palatului Kensington: „Multe felicitări, Emma Răducanu, pentru uluitoarele tale performanțe și pentru victoria istorică la un Grand Slam! Incredibil – suntem cu toții atât de mândri de tine!”

„Leylah Fernandez, bravo și ție pentru realizările tale uimitoare la ediția din acest an de la US Open. A fost o plăcere să te urmărim”, au mai transmis ducii de Cambridge.

Și premierul britanic Boris Johnson a transmis, pe Twitter, un mesaj pentru Emma Răducanu.

„Ce meci senzațional! Felicitări imense Emmei Răducanu! Ai arătat un talent extraordinar, echilibru și curaj și noi toți suntem foarte mândri de tine”, a scris Boris Johnson.

Emma Răducanu, britanica cu origini românești, a câștigat, sâmbătă, US Open 2021, după ce a învins-o pe canadianca Leylah Fernandez, cu scorul de 6-4, 6-3. Tenismena de 18 ani devine astfel prima jucătoare din istorie care câștigă un turneu de Grand Slam după ce a venit din calificări, notează GSP.ro.

