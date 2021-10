Chiar dacă nu poate vorbi cursiv în limba română, jucătoarea din Marea Britanie a rostit câteva cuvinte.

„Nu pot vorbi în limba română foarte bine, dar pot să încerc. Vă mulțumesc foarte mult! Oamenii au fost foarte prietenoși cu mine. Iubesc România!”, a spus Emma Răducanu la microfon în fața fanilor adunați în tribune, care au aplaudat-o.

„I can't talk in Romanian very well but I'll try, thank you very much, people were very kind to me and I miss you and I love Romania” 🥺🥺🥺🥺🥺 Emma is the sweetest! pic.twitter.com/OqYlCyLVYq