Eric, brazilianul cu suflet de român: ”Jucătorilor din națională le lipsește mândria! Du-te acolo cu sufletul”

S-a căsătorit cu o handbalistă din Mediaș, iar în 2012 a cerut cetățenia română, pe care încă nu a primit-o.

Consideră România principala lui casă și spune că se va mai întoarce acasă, în Brazilia, doar în vacanță, dar niciodată nu se va mai stabili acolo.

Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.RO, Eric a povestit momente emoționante din copilăria sa.

”Am avut mereu ce se mâncăm, dar n-am avut condițiile pe care mi le doream. Familia mea nu avea bani să-mi cumpere ghete să joc fotbal. Jucam desculț sau împrumutam de la prieteni. Am început fotbalul la 17 ani la juniorii lui Flamengo și erau zile când nu aveam bani de transport. Nu aveam condiții, iar beneficii aveau cei care nu erau din Rio. Eu, fiind de-acolo, nu puteam să primesc, spune acesta.

La 8 luni am fost abandonat de tata. Dar după ani și ani, l-am căutat. Voiam să știu de ce sunt exclus. Am mai mulți frați din partea tatălui meu. El s-a recăsătorit de mai multe ori. Făcea copii, pleca, iar făcea, iar pleca. Eu îmi cunosc personal în jur de 20 de frați! Mai am, dar nu-i știu pe restul.

Eric de Oliveira, atacant FC Voluntari: