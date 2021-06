Când echipa națională a Austriei ar fi trebuit să înceapă antrenamentul oficial, acoperișul retractabil al stadionului nu era tras, iar în doar câteva minute gazonul a fost inundat în mai multe zone. Ploaia torențială a întârziat cu o oră startul sesiunii de pregătire.

Austriacul Stefan Posch a făcut spectacol în apă

Jucătorul austriac Stefan Posch la antrenamentul de pe Arena Națională, după ploaia torențială. Foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

Jucătorii selecționerului Franco Foda s-au bucurat ca niște copii când au văzut că pe gazonul celui mai mare stadion din România se pot face plonjoane în zonele cu mai mult apă strânsă. Iar imaginiile surprinse de fotografi sunt extrem de explicite.

Cel care a dat tonul distracției a fost fundașul Stefan Posch, de la Hoffenheim, care s-a aruncat pe burtă pe gazonul plin cu apă. Restul jucătorilor au rămas pe bancă și-au privit amuzați momentele de distracție ale lui Posch.

Conform unor surse contactate de Libertatea, la scurt timp după ce ploaia s-a oprit, administratorii Arenei Naționale au pus în funcție sistemul de drenaj al stadionului, iar muncitorii care se ocupă de îngrijirea gazonului au intervenit și au încercat să scoată cât mai rapid apa de pe suprafața de joc.

Austria a ajuns chiar astăzi la București

„Atmosfera este bună, am aşteptat un an din cauza pandemiei, dar am ajuns la Bucureşti şi totul este organizat perfect. Vrem neapărat să câştigăm, să avem un start bun de Campionat European. Simţim cum creşte suspansul înaintea acestui prim meci, dar echipa s-a antrenat foarte bine, e concentrată. Acum trebuie să facem cele mai bune alegeri şi să arătăm că putem transpune la meci ce am arătat la antrenamente”, a declarat selecţionerul Austriei, Franco Foda, la conferința oficială, susținută online.

Până în acest moment, Austria a mai participat la două Campionate Europene, 2008 şi 2016, dar a obţinut doar două rezultate de egalitate (1-1 cu Polonia în 2008 şi 0-0 cu Portugalia în 2016).

Echipa naţională de fotbal a Austriei întâlneşte selecţionata Macedoniei de Nord, duminică, de la ora 19:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci din Grupa C a EURO 2020. Acesta este primul meci găzduit de România în cadrul turneului final al Campionatului European 2020.

Așa arătat azi Arena Națională, după ploaia torențială de sâmbătă după-amiază. Foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

Bucureștiul este sub avertizare de vreme rea, emisă azi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă de sâmbătă, 12 iunie, ora 11.00, până marți, 15 iunie, ora 23.00.

Potrivit meteorologilor, în acest weekend vor fi ploi torențiale, însoțite de tunete și fulgere, dar și de vânt puternic. Azi, în jurul orei 16.00, a fost transmis chiar și un mesaj RO-ALERT de cod portocaliu pentru atenționarea locuitorilor din București.

PARTENERI - GSP.RO Jucătorul român care l-a fermecat pe Mihai Bendeac: „Mie mi-a plăcut !”

Playtech.ro Medic infecționist, semnal de ALARMĂ pentru cetățeni. Ce riscă să pățească persoanele care s-au imunizat împotriva Covid-19

Observatornews.ro VIDEO O fetiţă de 6 ani din Iaşi, traumatizată de prieteni: au ucis un pui de păsare şi au forţat-o să se uite cum se joacă fotbal cu cadavrul

HOROSCOP Horoscop 12 iunie 2021. Peștii au ocazia să ajungă la concluzii deosebite despre valoarea eforturilor depuse

Știrileprotv.ro Ce va trebui să faci ca să poți ieși din țară de la 1 iulie. Toți românii trebuie să știe asta

Telekomsport BOMBĂ! Cine vor fi naşii la nunta Simonei Halep. Darul va porni de la 300 de euro

PUBLICITATE Pregătește-te pentru vară cu Collagen Skin Booster (PUBLICITATE)