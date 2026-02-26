Cei de la Warner Bros. Discovery, care dețin, printre altele, postul Eurosport și platforma HBO Max, au oferit un comunicat de presă prin care au dezvăluit că au înregistrat cifre-record de audiență în perioada 4-22 februarie 2026, potrivit datelor oferite de Instar Analytics și Kantar Media România.

La nivel european, Eurosport (și TNT Sports în alte țări) a înregistrat o creștere de 3% la nivelul numărului de telespectatori față de Beijing 2022. Totodată, numărul total de ore urmărite pe Eurosport a crescut cu 50% comparativ cu ediția precedentă, confirmând interesul crescut pentru sporturile de iarnă.

În România, Eurosport 1 a avut creșteri semnificative pe durata competiției: peste 60% creștere a ratingului și peste 76% în materie de share, comparativ cu Beijing 2022. Interesul publicului român a fost vizibil, reach-ul crescând cu 31%, iar orele de vizionare au crescut cu 98% față de ediția de la Beijing.

Evoluția este confirmată și de dinamica anuală: raportat la aceeași perioadă (4-22 februarie) a anului trecut, Eurosport 1 și-a consolidat poziția în piață cu o creștere de 134% a audienței, 144% a cotei de piață și o creștere de 34% a reach-ului față de intervalul similar din 2025. Aceste date indică o creștere solidă a audienței Eurosport în România, consolidată pe parcursul ultimului an.

Succesul a fost susținut de o strategie de conținut adaptată specificului local. Eurosport 1 a servit drept destinație principală pentru cele mai importante momente ale zilei, probele-cheie, marile finale și evoluțiile sportivilor internaționali.

În paralel, Eurosport 2 a oferit o perspectivă complementară, concentrându-se pe evoluțiile sportivilor români și pe disciplinele cu un interes major pentru fanii din România. Televiziunea a fost, de asemenea, spațiul dedicat noilor sporturi introduse în programul Olimpic.

La nivel național, cele mai urmărite trei transmisiuni de la Jocurile Olimpice la televiziunile Eurosport au fost:

patinaj artistic (proba feminină): transmisiunea din 19 februarie (ora 19.48) a atras o audiență medie de 130.800 de telespectatori

ceremonia de deschidere: evenimentul din 6 februarie (ora 21.00) a fost urmărit, în medie, de 101.100 de persoane

biatlon: proba din 14 februarie (ora 15.40) a înregistrat o audiență medie de 101.000 de telespectatori

Milano Cortina 2026 reprezintă ediția de Jocuri Olimpice de Iarnă din portofoliul Warner Bros. Discovery care a performat cel mai bine în materie de streaming. Numărul total de ore vizionate pe HBO Max a crescut cu 103% comparativ cu Beijing 2022, iar audiența a fost de peste trei ori mai mare față de ediția precedentă. Mai mult decât atât, după doar trei zile de competiție, numărul abonaților care au urmărit conținut de la Milano Cortina 2026 l-a depășit pe cel al utilizatorilor care au urmărit întreaga ediție Beijing 2022.

Experiența digitală a fost susținută de peste 1.000 de ore de transmisiuni live, care au inclus toate cele 246 de sesiuni de competiție, dintre care 116 probe de medalie, cu până la 11 evenimente disponibile simultan.

„Succesul pe care l-am înregistrat în primele zile s-a tradus într-o ediție excepțională a Jocurilor Olimpice de Iarnă pentru Warner Bros. Discovery, cu o creștere substanțială a audienței și a engagement-ului pe streaming, pe lângă audiențele liniare foarte bune. Vizionarea Jocurilor Olimpice pe HBO Max a avut un ecou clar în rândul publicului, de trei ori mai multe persoane alegând să vizioneze competiția pe streaming cu noi, comparativ cu Beijing 2022. Aceste Jocuri Olimpice au pus bazele unei fundații incredibil de solide în perspectiva Los Angeles 2028 și a Jocurilor Olimpice de iarnă din Alpii francezi din 2030”, a spus Andrew Georgiou, President & Managing Director WBD Sports Europe.