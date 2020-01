De Daria Maria Diaconu,

Evgheni Kafelnikov este de părere că resursele Mariei Sharapova, în vârstă de 32 de ani, s-au terminat și că ar fi momentul ca jucătoarea de tenis să facă altceva.

Maria Sharapova

„Resursele ei din acest moment au ajuns la capăt și poate că e momentul să facă altceva! Masha continuă să vorbească în toate interviurile despre faptul că e pregătită să joace din nou. Poate că asta e bine pentru fanii ei, dar îi va fi imposibil să se lupte cu tenismenele de top. Gata cu iluziile, lumea nu trebuie să se mai gândească la faptul ca Maria va reveni în top 10 WTA.

Trebuie să înțelegi când a sosit momentul să te lași! Sharapova este un brand mondial, a primit recunoaștere internațională pentru munca ei. Eu m-am lăsat la 29 de ani, când eram pe locul 42. Am realizat că îmi era greu să mă bat cu cei tineri! Am acceptat cu calm că zilele mele s-au dus și nu am niciun regret”, a declarat Evgheni Kafelnikov, potrivit ziare.com.

FOTO: EPA

Citeşte şi:

Interviu cu istoricul britanic Tom Gallagher: ”România merge cu ochii închiși, spectator marginal la drama UE. Se află într-o poziție periculoasă”

Cât de mult au crescut salariile nete ale ofițerilor din Armata Română în 2019 față de anii precedenți

Un oraș din SUA a legalizat bătaia cu bulgări de zăpadă după o interdicție de o jumătate de secol

GSP.RO Poza cu amanta, din farfuria de ciorbă. Un mare fotbalist al României, prins în fapt de soție. „Nesimțitule, taci din gură!”

HOROSCOP Horoscop 23 ianuarie 2020. Peștii pot face față oricărei situații