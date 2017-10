La zece ani de la câștigarea prestigiosului Palme d’Or, regizorul Cristian Mungiu nu se gândește să plece din țară. Nici la Hollywood, nici în altă parte. ,,Nu o să plec să fac filme cu maimuțe și personaje care se transformă. Rămân un artist cu micile mele povești”. În octombrie este și organizator, nu doar regizor. Aduce în țară pelicule de Cannes, în cadrul festivalului ,,Les Films de Cannes à Bucarest”, care are loc în perioada 13 – 22 octombrie.

Cu 15 minute înainte să vorbească presei și cinefililor despre ,,Les Films de Cannes”, Cristian Mungiu face personal ultimele pregătiri. Mută podiumul, cară recuzita și lipește afișe la intrarea cinematografului de la Muzeul Țăranului.

,,Nu-mi e rușine nici să car recuzita, nici să lipesc afișe. Îmi doresc ca cât mai multă lume să afle despre efortul pe care îl facem noi. Cea mai mare dezamăgire pentru mine este când mă întâlnesc cu cineva pe stradă la o lună după ce a început festivalul și îmi zice că nu a știut că a fost. Și atunci, ca să evit această situație, car și podiumul la care urmează să vorbesc. Eu sunt cineva care a început prin a fi regizor, dar a sfârșit prin a fi și regizor, și scenarist, și producător, și distribuitor și organizator de festivaluri. Nu-mi cade mâna nici să car apa, nici să lipesc afișe”, a declarat regizorul român pentru Libertatea.

Este al optulea an consecutiv în care Cristian Mungiu găzduiește unul dintre cele mai importante festivaluri de film din România. Prin intermediul lui, aduce în țară pelicule nominalizate și câștigătoare la Cannes, producții independente și regizori reputați.

,,Are un impact destul de mare, dar eu întotdeauna îmi doresc mai mult. Vine multă lume să vadă filmele. Eu îmi doresc să aibă un impact mare și la nivelul discuțiilor pe care le programăm noi cu cineaștii. Acești cineaști ne fac o foarte mare favoare să vină aici”. Anul acesta, invitați speciali sunt regizorul maghiar Béla Tarr, cunoscut pentru filme precum The Turin Horse şi Sátántangó, și Laurent Cantet, câştigătorul premiului Palme d`Or, în 2008, cu drama ,,Entre les murs”. ,,Îmi doresc să cultivăm această curiozitate și spectatorii să rămână și la discuția de după”.

,,4 luni, 3 săptămâni, 2 zile” și 10 ani mai târziu

În 2007, când Mungiu câștiga Palme d’Or cu filmul ,,4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, mulți credeau că regizorul va pleca peste hotare. Zece ani mai târziu, românul toarnă filme cu povești care provin din același loc.

,,Eu am decis să nu plec pentru că mai sunt multe lucruri aici despre care vreau să vorbesc. Pentru că așa percep eu cinemaul în momentul de față. Pentru mine contează cum fac filmele, ce spun în ele și să vorbesc despre lucruri pe care le cunosc bine. Poate că într-o zi o să fac un film într-o altă limbă, dar am să-l fac numai atunci când voi vorbi despre ceva ce știu bine și am să pot să spun tot poveștile mele personale. Regret dacă dezamăgesc pe cineva, dar n-am să mă duc la Hollywood să devin regizorul unor filme cu maimuțe și personaje care se transformă în altceva pentru că nu mă interesează chestia asta. Mă interesează să rămân un artist cu micile mele povești”, a mai spus, pentru libertatea, Cristian Mungiu.

,,Protestele din România sunt un semn de trezie a conștiinței”

Între timp, Cristian Mungiu așteaptă și o schimbare la nivelul societății, deși premizele, spune el, nu sunt bune.

,,Nu sunt optimist de serviciu și fără să am nicio bază. Dacă vedem care sunt temele la zi și că trăim într-o isterie continuă, cu scandaluri care nu se mai încheie și care pleacă de la ce? De la o societate care nu este destul de meritocrată. Asta comentăm noi în permanență. Există un fel de frustrare socială legată de faptul că nu se promovează întotdeauna oameni și proiecte pe bază de merit”, afirmă Mungiu.

Soluția? O nouă generație de politicieni, mai generoasă cu cetățenii decât cu propriul buzunar.

,,Noi avem niște proverbe de tipul < > și alte înțelepciuni populare de tipul ăsta care arată că cei care au ajuns în poziții publice, care împart resursele țării ăsteia, au considerat că e de le sine înțeles că ei înșiși trebuie să-și aloce o parte semnificativă, în loc să se pună în mod generos și dezinteresat în slujba nației să nu se gândească în primul rând la ei. Din perspectiva asta sper să avem parte și să prindem în viața noastră și o generație de politicieni care să fie mai generoși cu binele public și mai puțin generos cu binele lor”, mai spune Cristian Mungiu.

,,Les Films de Cannes à Bucarest” va avea loc în perioada 13-22 octombrie, în patru locații din București — Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul țăranului Român și Cinemateca Eforie – și în șapte orașe din țară. Ediții regionale vor avea loc în Timișoara, Iași, Cluj, Brașov, Sibiu, Arad și Suceava.