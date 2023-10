Într-o fotografie postată în social media, poate fi văzut un bărbat în alb imitând o maimuţă, gest îndreptat către Vinicius Junior, jucătorul echipei Real Madrid.

Fanul a fost identificat rapid și scos în afara stadionului. Vinicius Junior a lăudat clubul FC Sevilla pentru reacția promptă.

Spain on racism. Vinicius Junior has been booed by Sevilla fans today. This is the 10th time Vinícius Jr has been discriminated against in Spain. Despite Spain trying to combat racism, the situation remains challenging with continued racist acts.

