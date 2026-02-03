Măsura intră în vigoare duminică, 8 februarie, când Inter va juca împotriva lui Sassuolo la Reggio Emilia. Cu toate acestea, suporterii nerazzurri vor avea acces la Derby della Madonnina din 8 martie contra echipei AC Milan.

Incidentul s-a petrecut în repriza secundă a meciului de pe 1 februarie, câștigat de Inter cu 2-0. Petarda aruncată de un suporter al echipei oaspete a explodat lângă Audero, portarul Cremonesei.

„La sfârşitul meciului, odată ce a trecut adrenalina, am avut o uşoară rigiditate în gât. Acum e mai rău pentru că mă dor urechea şi spatele”, a declarat Audero pentru La Gazzetta dello Sport.

Autoritățile l-au reținut pe suporterul suspectat că a aruncat petarda, după ce acesta a fost internat în spital din cauza rănilor suferite. Explozia a avut ca rezultat pierderea a trei degete ale acestuia, ceea ce a facilitat identificarea sa de către polițiști.

Portarul, care are patru selecții la naționala Singapore, a reușit să termine partida, însă interdicția a fost impusă pentru a preveni incidente similare pe viitor.

Echipa pregătită de Cristi Chivu a acumulat 55 de puncte în 23 de meciuri disputate în această stagiune, în timp ce principala urmăritoare, AC Milan, ocupă poziția a doua a clasamentului, cu 47 de puncte acumulate.

