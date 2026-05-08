  • Unii suporteri au optat pentru rute creative, incluzând zboruri spre Bratislava, Viena sau Bucureștiul, urmate de călătorii cu trenul sau autobuzul.
  • Wizz Air suplimentează zborurile, iar biletele dus-întors cu autobuzul din Londra costă 300 de lire, 350 de euro, dar călătoria durează două zile.
  • Arsenal a primit doar 16.824 de bilete oficiale din cele 61.400 disponibile, iar prețurile pe piața neagră ajung la 4.000 de lire sterline, peste 4.600 de euro. Peste 200.000 de fani ar putea călători la Budapesta.
  • Românii care vor să meargă la finala de la Budapesta spun că au găsit cazare și de 20.000 de euro pentru 3 nopți (!), iar prețul mediu, când mai găsești ceva în capitala maghiară, este de 300 de euro pe noapte!

Avion direct, 1.700 de euro

Fanii „tunarilor” se pregătesc să călătorească la Budapesta pentru finala Ligii Campionilor din 30 mai cu PSG, dar se confruntă cu provocări logistice majore, inclusiv prețuri uriașe la zboruri și opțiuni limitate de cazare.

Prețurile pentru bilete de avion directe din Londra spre capitala Ungariei pot ajunge la 1.500 de lire sterline, peste 1.700 de euro, iar opțiunile de cazare din Budapesta sunt fie extrem de costisitoare, fie situate la zeci de kilometri de oraș.

Pentru fanii care sunt dispuși să fie creativi, există alte variante de transport. „În general, Budapesta este greu accesibilă direct cu avionul, dar se poate ajunge mai aproape și continua călătoria cu trenul”, explică Tom Hall, expert în călătorii la Lonely Planet și abonat Arsenal.

Varianta ieftină: „Avion spre București, apoi 15 ore cu trenul”

Acesta a menționat că unii suporteri au rezervat zboruri către Bratislava și Viena, iar alții au găsit bilete dus-întors spre București la prețuri sub 200 de lire sterline (230 de euro), de unde pot lua un tren sau autobuz spre Budapesta, într-o călătorie de aproximativ 15 ore.

Există câteva opțiuni de trenuri de noapte din și spre București care pot ajuta cu această problemă,. Jocul este programat sâmbătă seara, deci a rămâne treaz până în primele ore ale dimineții de duminică ar putea fi o soluție – Tom Hall

Compania aeriană Wizz Air, cu sediul în Ungaria, a anunțat miercuri că va suplimenta numărul zborurilor între Londra și Budapesta, oferind opt curse vineri, 29 mai, și șase sâmbătă, în ziua meciului.

48 de ore cu autobuzul, cu schimbare la Nürnberg

Pentru cei care preferă opțiuni mai economice, există și un autobuz direct din Londra la Budapesta, cu bilete dus-întors disponibile pentru mai puțin de 300 de lire sterline (350 de euro). Totuși, acest traseu implică o călătorie de 48 de ore și o noapte petrecută în Nürnberg.

Problemele de transport nu sunt singurele obstacole. Arsenal a anunțat că a primit doar 16.824 de bilete oficiale de la UEFA, ceea ce reprezintă 27% din capacitatea de 61.400 de locuri a Puskas Arena.

Loterie pentru bilete, 4.600 de euro pe „piața neagră”

Biletele vor fi distribuite printr-o loterie care favorizează abonații clubului, iar prețurile pornesc de la 70 de euro pentru categoriile cele mai ieftine și urcă până la 950 de euro pentru categoria 1.

Deși vânzarea biletelor prin platforme secundare este interzisă de UEFA, acestea au apărut deja online, cu prețuri care încep de la aproape 4.000 de lire sterline (4.600 de euro).

În plus, cazarea în Budapesta este o altă problemă majoră.

Cazările sunt fie scumpe, media de 300 de euro pe noapte după cum au declarat, pentru ziar, mai mulți suporteri români dornici să meargă la finala Ligii, fie nu se mai găsesc, iar cele disponibile fie sunt la mare distanță de capitala Ungariei.

Unii suporteri români susțin că au găsit cazare la un preț prohibitiv, de 20.000 de euro pentru 3 nopți

Arsenal a primit doar 16.824 de bilete oficiale din cele 61.400 disponibile,. În ciuda problemelor entuziasmul general al suporterilor rămâne la cote înalte: 200.000 de fani au anunțat că se vor îndrepta spre Dunăre la finalul lunii mai.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mișcarea neașteptată a lui Sorin Grindeanu! Nonșalant, a venit în fața românilor și a făcut anunțul care schimbă tot
Viva.ro
Mișcarea neașteptată a lui Sorin Grindeanu! Nonșalant, a venit în fața românilor și a făcut anunțul care schimbă tot
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Unica.ro
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.RO
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
FOTO | Handbalistele echipei naționale, party în club cu țigări și alcool, alături de directorul tehnic FRH
GSP.RO
FOTO | Handbalistele echipei naționale, party în club cu țigări și alcool, alături de directorul tehnic FRH
Parteneri
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Cine este noul proprietar al castelului Bran care se ocupă și de Graceland, casa lui Elvis Presley: se fac angajări imediat după achiziție
Știri România 09:01
Cine este noul proprietar al castelului Bran care se ocupă și de Graceland, casa lui Elvis Presley: se fac angajări imediat după achiziție
Prețul benzinei s-a stabilizat, iar cel al motorinei a scăzut ușor, vineri, 8 mai 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 08:13
Prețul benzinei s-a stabilizat, iar cel al motorinei a scăzut ușor, vineri, 8 mai 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Parteneri
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Adevarul.ro
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Universitatea Craiova merge în Gruia cu cifre de campioană! Oltenii domină play-off-ul la cel mai important capitol
Fanatik.ro
Universitatea Craiova merge în Gruia cu cifre de campioană! Oltenii domină play-off-ul la cel mai important capitol
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
"Corbii" s-au întors în Superliga
"Corbii" s-au întors în Superliga
Nsimba a dus Craiova mai aproape de titlu și este jucătorul etapei în Superliga
Nsimba a dus Craiova mai aproape de titlu și este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice
Viva.ro
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice

Monden

Imagini în premieră. Gabi Tamaș, trimis pentru prima dată la duelul pentru eliminare la Survivor România 2026
Exclusiv
Stiri Mondene 07 mai
Imagini în premieră. Gabi Tamaș, trimis pentru prima dată la duelul pentru eliminare la Survivor România 2026
Ce spun artiștii din România despre prețul din piețe al cireșelor: „Trăim într-o țară cu mulți pomi fructiferi”
Exclusiv
Stiri Mondene 07 mai
Ce spun artiștii din România despre prețul din piețe al cireșelor: „Trăim într-o țară cu mulți pomi fructiferi”
Parteneri
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
TVMania.ro
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
Motivul pentru care elevul de la liceul de arte din Constanţa s-a sinucis. Tatăl ar fi fost agresiv cu el
ObservatorNews.ro
Motivul pentru care elevul de la liceul de arte din Constanţa s-a sinucis. Tatăl ar fi fost agresiv cu el
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Detaliu straniu: de ce Luis Enrique îi ordona lui Safonov să „țintească” tribunele la degajări
GSP.ro
Detaliu straniu: de ce Luis Enrique îi ordona lui Safonov să „țintească” tribunele la degajări
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea în Superliga
GSP.ro
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea în Superliga
Parteneri
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar lansează noi amenințări
Mediafax.ro
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar lansează noi amenințări
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Wowbiz.ro
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Wowbiz.ro
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Discuții informale la Cotroceni. Ilie Bolojan, primit de Nicușor Dan
Mediafax.ro
Discuții informale la Cotroceni. Ilie Bolojan, primit de Nicușor Dan
Kelemen Hunor este îndoliat! Fondatorul UDMR, Gyula Vida, s-a stins din viață la 94 de ani
KanalD.ro
Kelemen Hunor este îndoliat! Fondatorul UDMR, Gyula Vida, s-a stins din viață la 94 de ani

Politic

Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Interviu
Politică 07 mai
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, anunț comun despre PNL și USR, după discuțiile cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Politică 07 mai
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, anunț comun despre PNL și USR, după discuțiile cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Jucătorul trecut pe la Steaua care era milionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Ce afaceri făcea acesta
Fanatik.ro
Jucătorul trecut pe la Steaua care era milionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Ce afaceri făcea acesta
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea