Unii suporteri au optat pentru rute creative, incluzând zboruri spre Bratislava, Viena sau Bucureștiul, urmate de călătorii cu trenul sau autobuzul.

Wizz Air suplimentează zborurile, iar biletele dus-întors cu autobuzul din Londra costă 300 de lire, 350 de euro, dar călătoria durează două zile.

Arsenal a primit doar 16.824 de bilete oficiale din cele 61.400 disponibile, iar prețurile pe piața neagră ajung la 4.000 de lire sterline, peste 4.600 de euro. Peste 200.000 de fani ar putea călători la Budapesta.

Românii care vor să meargă la finala de la Budapesta spun că au găsit cazare și de 20.000 de euro pentru 3 nopți (!), iar prețul mediu, când mai găsești ceva în capitala maghiară, este de 300 de euro pe noapte!

Avion direct, 1.700 de euro

Fanii „tunarilor” se pregătesc să călătorească la Budapesta pentru finala Ligii Campionilor din 30 mai cu PSG, dar se confruntă cu provocări logistice majore, inclusiv prețuri uriașe la zboruri și opțiuni limitate de cazare.

Prețurile pentru bilete de avion directe din Londra spre capitala Ungariei pot ajunge la 1.500 de lire sterline, peste 1.700 de euro, iar opțiunile de cazare din Budapesta sunt fie extrem de costisitoare, fie situate la zeci de kilometri de oraș.

Pentru fanii care sunt dispuși să fie creativi, există alte variante de transport. „În general, Budapesta este greu accesibilă direct cu avionul, dar se poate ajunge mai aproape și continua călătoria cu trenul”, explică Tom Hall, expert în călătorii la Lonely Planet și abonat Arsenal.

Varianta ieftină: „Avion spre București, apoi 15 ore cu trenul”

Acesta a menționat că unii suporteri au rezervat zboruri către Bratislava și Viena, iar alții au găsit bilete dus-întors spre București la prețuri sub 200 de lire sterline (230 de euro), de unde pot lua un tren sau autobuz spre Budapesta, într-o călătorie de aproximativ 15 ore.

Există câteva opțiuni de trenuri de noapte din și spre București care pot ajuta cu această problemă,. Jocul este programat sâmbătă seara, deci a rămâne treaz până în primele ore ale dimineții de duminică ar putea fi o soluție – Tom Hall

Compania aeriană Wizz Air, cu sediul în Ungaria, a anunțat miercuri că va suplimenta numărul zborurilor între Londra și Budapesta, oferind opt curse vineri, 29 mai, și șase sâmbătă, în ziua meciului.

48 de ore cu autobuzul, cu schimbare la Nürnberg

Pentru cei care preferă opțiuni mai economice, există și un autobuz direct din Londra la Budapesta, cu bilete dus-întors disponibile pentru mai puțin de 300 de lire sterline (350 de euro). Totuși, acest traseu implică o călătorie de 48 de ore și o noapte petrecută în Nürnberg.

Problemele de transport nu sunt singurele obstacole. Arsenal a anunțat că a primit doar 16.824 de bilete oficiale de la UEFA, ceea ce reprezintă 27% din capacitatea de 61.400 de locuri a Puskas Arena.

Loterie pentru bilete, 4.600 de euro pe „piața neagră”

Biletele vor fi distribuite printr-o loterie care favorizează abonații clubului, iar prețurile pornesc de la 70 de euro pentru categoriile cele mai ieftine și urcă până la 950 de euro pentru categoria 1.

Deși vânzarea biletelor prin platforme secundare este interzisă de UEFA, acestea au apărut deja online, cu prețuri care încep de la aproape 4.000 de lire sterline (4.600 de euro).

În plus, cazarea în Budapesta este o altă problemă majoră.

Cazările sunt fie scumpe, media de 300 de euro pe noapte după cum au declarat, pentru ziar, mai mulți suporteri români dornici să meargă la finala Ligii, fie nu se mai găsesc, iar cele disponibile fie sunt la mare distanță de capitala Ungariei.

Unii suporteri români susțin că au găsit cazare la un preț prohibitiv, de 20.000 de euro pentru 3 nopți

Arsenal a primit doar 16.824 de bilete oficiale din cele 61.400 disponibile,. În ciuda problemelor entuziasmul general al suporterilor rămâne la cote înalte: 200.000 de fani au anunțat că se vor îndrepta spre Dunăre la finalul lunii mai.

