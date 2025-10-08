Campania se desfăşoară cu ocazia meciurilor România – Moldova (9 octombrie) şi România – Austria (12 octombrie).

La fiecare intrare în Arena Naţională vor fi amplasate puncte de colectare pentru echipamente electrice uzate – telefoane, cabluri, periuţe de dinţi electrice, telecomenzi sau alte aparate similare.

La meciul cu Moldova, primii 100 de suporteri care aduc echipamente electrice de mici dimensiuni vor primi vouchere în valoare de 50 de lei, iar toţi participanţii vor fi înscrişi automat la o tragere la sorţi pentru 20 de bilete la partida cu Austria.

La meciul România – Austria, premiile devin şi mai atractive: primii 100 de participanţi vor primi din nou vouchere de 50 de lei, iar fiecare gol marcat de echipa naţională va aduce unui suporter un smartphone de ultimă generaţie.

Campania „Natura bunului simţ, la firul ierbii” promovează un comportament responsabil faţă de mediu, subliniind importanţa recuperării materialelor valoroase din echipamentele electrice vechi.

Conform studiilor europene, o gospodărie deţine în medie peste 70 de dispozitive electrice neutilizate, dintre care multe pot fi valorificate prin reciclare.

La prima ediţie a campaniei, organizată în primăvara acestui an, cu ocazia meciului România – Cipru, suporterii tricolorilor au reciclat peste 1.000 de echipamente electrice, însumând aproximativ 457 de kilograme de deşeuri.

