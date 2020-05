Surpriză la meciul din runda secundă din K-League. În tribunele goale, au fost postate mai multe păpuși, iar ele purtau mască de protecție pe față și respectau distanțarea socială!

Numai că, potrivit site-ului Sport Bible, manechinele aveau lipite mesaje care promovau reclame pentru un magazin de produse pentru adulți.

“Sunt convins că acești fani pe care îi vedem aici sunt păpuși sexuale. Sper că nu e adevărat, dar dacă este, e o mare rușine”, a fost un comentariu pe o rețea socială.

FC Seoul put these mannequin supporters in stands which was also tried by Dinamo Brest.



But there is a strong conviction that these 'fans' are actually 'sex dolls' made by a sex doll company.



Hope it is not true, but if it is, it'll be a huge shame. pic.twitter.com/2tVOK2OJhT — Jinseong Kim (@kimjinseong12) May 17, 2020

Printr-un comunicat, clubul a recunoscut, luni, 18 mai, “gafa organizatorică” și și-a cerut scuze.

Pe altă parte, gruparea germană FC Koln a găsit o soluție ingenioasă: pe scaunele arenei au fost așezate mai multe tricouri ale echipei “țapilor” și animăluțe de pluș îmbrăcate în culorile echipei.

FC Koln made a tifo out of shirts ahead of their return game vs. Mainz ? pic.twitter.com/991aQxGndB — B/R Football (@brfootball) May 17, 2020

