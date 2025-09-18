„Îi vom primi pe fanii români la fabrica de bere DAVO, aflată în afara, dar totuși aproape de centrul orașului”, a precizat acesta.

Parcarea pentru suporteri va fi asigurată în altă zonă, posibil la De Scheg.

Ellenbroek a subliniat atmosfera de așteptare din oraș: „Se răspândește vestea, se cumpără steaguri roșii și galbene, Deventer Marketing lucrează intens, iar antreprenorii vin cu idei excelente. Abia așteptăm această întâlnire europeană”.

Și primarul Ron König a atras anterior atenția că orașul trebuie să fie bine pregătit pentru festivitățile fotbalistice.

După duelul cu FCSB, Deventer va găzdui alți trei adversari, printre care și englezii de la Aston Villa. „Englezii își vor găsi cu siguranță locul aici”, a glumit Ellenbroek.

El a precizat că s-au făcut analize detaliate privind suporterii vizitatori: „Cunoaștem cazuri din alte orașe unde au existat probleme și, da, vom avea mai mulți polițiști și trupe antirevoltă pe străzi. Dar nu trebuie să asociem fotbalul cu incidente care, în proporție de 95%, nu se produc. Noi privim acest meci ca pe o adevărată sărbătoare a fotbalului. În plus, Deventer are experiență în organizarea unor evenimente de amploare”.