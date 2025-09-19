Scorul a fost deschis de FCSB prin Daniel Bîrligea (36′), care a reluat cu capul din câțiva metri o centrare a lui Thiam. După 4 minute, gazdele au egalat prin Dumiter, care înscris după o lovitură liberă.

După pauză, în minutul 68, Kovtalyuk a marcat pentru 2-1 la prima atingere, după o acțiune a lui Mailat. Același ucrainean a înscris și în prelungiri, iar FC Botoșani au câștigat cu 3-1.

Echipa antrenată de Elias Charalambous este abia pe locul 13 în clasament, cu doar 7 puncte după primele 10 etape de campionat. FC Botoșani ocupă locul secund, cu 19 puncte din 10 meciuri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE