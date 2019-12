De Ciprian Iana,

Așteptându-l pe Moș Crăciun, fetele din lotul național de box au împodobit bradul montat în fața recepției hotelului și au cântat colinde.

”Mai cântăm, avem momente când facem karaoke, la petreceri sau la aniversări. E frumos să facem bradul aici. De șase ani facem sărbătorile împreună, asta este a doua familie. Merită sacrificiul pentru că avem un obiectiv. Olimpiada de la anul merită tot efortul, dorința mea este o medalie olimpică”, a spus Claudia Nechita, pentru DC News.

La rândul ei, Cristina Cosma a precizat: ”În copilărie cântam colinde, melodii populare de la noi, din Ardeal. Îmi place foarte mult să cânt, am fost și la cor. E foarte plăcut să împodobești bradul, oriunde ai fi. E al treilea an în care fac sărbătorile în cantonament, dar aici e o familie, nu e nicio diferență între acasă și aici. Sper să vină și Moș Crăciun, că am fost cuminte”.

“Important e că suntem împreună, ca o familie. Vine Moș Crăciun cu siguranță, dar mai reținut, că trebuie să facem categoria. Sper ca efortul pe care îl facem, nelăsând fetele să meargă acasă, să fie de bun augur și să obținem calificările la JO 2020”, a declarat Adrian Lăcătuș.

Antrenorul lotului de box a adăugat: ” Ne dorim din tot sufletul să fim prezenți la Olimpiadă. Dacă ne calificăm, e imposibil să nu luăm medalie, pentru că este mai greu să te califici decât să câștigi o medalie. O medalie la Jocurule Olimpice ar însemna realizarea ultimului vis al meu ca antrenor!”.

În prezent lotul național feminin de box se pregătește pentru Turneul European, programat în luna aprilie, la Londra, competiție prin care fetele speră să ajungă la Jocurile Olimpice de vară 2020 de la Tokyo (Japonia).

