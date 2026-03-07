Fotbalistele Iranului, criticate după ce au refuzat să cânte imnul național

Jucătoarele iraniene au refuzat să cânte imnul naţional înaintea meciului de deschidere al competiţiei, disputat luni, 2 martie, împotriva Coreei de Sud, la Gold Coast, Australia. Gestul lor a fost interpretat ca o lipsă de patriotism de către prezentatorul Mohammad Reza Shahbazi de la Islamic Republic of Iran Broadcasting, care, într-o intervenţie televizată, a calificat acţiunea drept „culmea dezonoarei”.

„Trădătorii în timp de război trebuie pedepsiţi mai sever”, a declarat Shahbazi, potrivit imaginilor distribuite pe reţelele de socializare.

Temeri pentru siguranța jucătoarelor după declarațiile televiziunii de stat

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) şi AFC au fost somate să ia măsuri urgente pentru a garanta siguranţa jucătoarelor. „FIFPRO Asia/Oceania este profund îngrijorată de rapoartele conform cărora televiziunea de stat iraniană a atacat public membrii echipei pentru că au păstrat tăcerea în timpul intonării imnului naţional înaintea meciului de deschidere”, se arată într-o declaraţie publicată de FIFPRO pe reţeaua de socializare X.

Sindicatul fotbaliştilor a subliniat că afirmaţiile lui Shahbazi, care a cerut ca echipa să fie tratată cu „mai multă severitate”, amplifică temerile legate de securitatea jucătoarelor la întoarcerea în Iran. Organizaţia a cerut colaborarea între FIFA, AFC, Federaţia Iraniană de Fotbal, guvernul australian şi alte autorităţi relevante pentru a garanta protecţia sportivelor. „Solicităm respectarea obligaţiilor internaţionale în materie de drepturile omului, prevăzute în Principiile directoare ale ONU privind afacerile şi drepturile omului şi în Politica FIFA privind drepturile omului”, se mai precizează în declaraţie.

Iranul continuă competiția în ciuda controverselor

În meciurile din faza grupelor, Iranul a pierdut cu 3-0 în faţa Coreei de Sud și cu 4-0 în faţa Australiei, dar jucătoarele au cântat imnul naţional doar înainte de cel de-al doilea meci. În ciuda acestor înfrângeri, ele se pregătesc acum pentru ultimul lor meci din grupă, care va avea loc duminică, 8 martie, împotriva echipei din Filipine.

