După ce a părăsit centrul medical, pilotul Alfa Romeo a făcut un selfie pe care l-a publicat pe contul personal de Twitter: „Sunt OK, totul în regulă. Halo (n.r. – dispozitivul de protecție al monoposturilor) m-a salvat astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele călduroase!”.

Im ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0

Formula 1 a publicat, tot pe Twitter, imagini de la accidentul de duminică: „Suntem atât de recunoscători pentru progresele în materie de siguranță, care înseamnă că atât Zhou Guanyu, cât și Alex Albon sunt în siguranță”.

Today was a reminder that F1 remains a high-speed, high-risk sport that is always right on the edge.



We are so thankful to the advances in safety that mean both Zhou Guanyu and Alex Albon are safe and well. pic.twitter.com/BJ8PPDG2av