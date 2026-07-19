Pentru prima dată la un turneu final mondial, pauza dintre cele două reprize va fi prelungită mult peste limita tradițională, urmând să dureze până la 25 de minute pentru a permite desfășurarea unui concert grandios în stil Super Bowl.

Evenimentul, care va avea loc pe stadionul MetLife din New Jersey, este promovat de FIFA drept „o sărbătoare emblematică la intersecția dintre sport, muzică și impact global”.

Cu toate acestea, decizia a inflamat spiritele în rândul puriștilor fotbalului și ridică semne de întrebare de natură medicală.

Cine urcă pe scenă

Spectacolul propriu-zis de la jumătatea partidei va dura 11 minute, fiind rezultatul unei colaborări de amploare între unii dintre cei mai mari artiști ai lumii: Madonna, Shakira, Justin Bieber și trupa K-pop BTS.

Concertul este organizat de Chris Martin, liderul trupei Coldplay, și îl va include și pe megastarul nigerian Burna Boy. Potrivit FIFA, artiștii nu sunt remunerați, fondurile strânse în urma evenimentului fiind direcționate către un fond educațional global.

Deși show-ul muzical durează doar 11 minute, timpul necesar pentru montarea și demontarea structurilor gigantice pe gazon va face ca pauza totală să ajungă la 20-25 de minute, o durată dublă față de standardul cu care sunt obișnuiți microbiștii.

Îngrijorări privind sănătatea jucătorilor și încălcarea regulamentului IFAB

Această prelungire a timpului de odihnă încalcă directivele stricte ale Consiliului Asociației Internaționale de Fotbal (IFAB), organismul care guvernează regulile jocului.

Regulamentul oficial prevede clar că fotbaliștii au dreptul la o pauză de maximum 15 minute. În trecut, IFAB a respins constant orice propunere de extindere a acestui interval.

Principala problemă semnalată de medici și preparatori fizici este legată de bunăstarea jucătorilor. O inactivitate atât de lungă în mijlocul unui efort de intensitate maximă determină răcirea musculaturii, crescând exponențial riscul de accidentări grave în repriza a doua.

Din acest motiv, este foarte probabil ca echipele Spaniei și Argentinei să fie obligate să efectueze o nouă sesiune de încălzire chiar pe holurile stadionului sau pe marginea terenului înainte de reluarea jocului.

„Americanizarea” fotbalului

James Massing, reprezentantul Live Nation, compania responsabilă de organizarea show-ului, apără inițiativa și susține că industria sportului trebuie să inoveze pentru a rămâne competitivă pe piața de entertainment.

„Așteptările fanilor au crescut. Industria sportului concurează astăzi cu orice altă experiență live — mersul la teatru, la muzeu sau la cinema. Adăugarea unei reprezentații muzicale de top face ca o finală să se simtă cu adevărat ca o finală”, a explicat Massing, dând ca exemplu energia generată de concertul trupei The Killers la finala Champions League din luna mai.

De cealaltă parte, fanii europeni și sud-americani critică dur această direcție. Creatorul britanic de conținut Ellis Platten s-a declarat complet nemulțumit de formatul „cu gust american” al acestui turneu, amintind și de introducerea pauzelor obligatorii de hidratare de la minutul 22 al fiecărei reprize, folosite de televiziunile din SUA ca pretext pentru a difuza calupuri publicitare.

„Înțeleg că e finala Cupei Mondiale, dar e deja cel mai urmărit eveniment din lume, nu cred că are nevoie de aceste adăugiri. Până la sfârșitul unei pauze atât de lungi, oamenii din tribune devin extrem de neliniștiți. Se gândește cineva că Lionel Messi joacă o finală mondială? Cred că asta e puțin mai important decât Justin Bieber”, a punctat Platten.

Ceremonia de închidere aduce alte nume mari de la Hollywood

Precedentul pentru o astfel de pauză prelungită a fost înregistrat anul trecut, tot în New Jersey, la finala Cupei Mondiale a Cluburilor organizată de FIFA, unde fanii au așteptat 24 de minute pentru repriza a doua, în timp ce pe teren concertau Coldplay și Doja Cat.

Spectacolul de duminică va fi completat și de o ceremonie oficială de închidere care va începe înaintea meciului, la ora locală 13:30.

În cadrul acesteia, Jennifer Hudson va interpreta imnul național al SUA, iar pe scenă vor mai urca Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams și celebrul streamer IShowSpeed.

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